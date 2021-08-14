157 тонн арбузов и дынь пытались ввезти в Алтайский край по недействительным документам

Груз в регион не пустили и вернули обратно. А виновных привлекли в административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ.

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16 случаев нарушения законодательства выявили инспекторы регионального Россельхознадзора с 6 по 13 августа 2021 года. Так, в Кулундинском, Рубцовском и Третьяковском районах не пустили в Алтайский край 157 тонн арбузов и дынь, 112 тонн лука репчатого и 9 тонн другой подкарантинной продукции с высоким фитосанитарным риском. Установлено, что товар пытались ввезти по недействительным фитосанитарным сертификатам, в которых информация не соответствовала транспортным перевозочным документам, а также содержались недостоверные сведения о грузополучателях подкарантинной продукции и мест выгрузки.