Автоледи не уступила «встречке» в Барнауле. Есть пострадавшие

Она поворачивала налево, но не уступила дорогу.

Авария произошла 14 августа 2021 года в 13:20 в Барнауле на улице Попова, в районе дома 214. Там столкнулись два автомобиля. Администраторам telegram-канала «В КУРСЕ 22 | Барнаул» в ГИБДД города рассказали, что автоледи 1986 г.р. на «Тойоте» на регулируемом перекрёстке поворачивала налево, но не уступила дорогу автомобилю «Фольксваген Поло», за рулём которого был мужчина 1988 г.р.

В результате ДТП телесные травмы получили водитель «Тойоты», (её госпитализировали, оказали медицинскую помощь в больнице) и два пассажира автомобиля «Фольксваген», мужчины 1977 г.р. и 1979 г.р., (им оказали медицинскую помощь на месте происшествия, не госпитализировали).

По данному факту сотрудники полиции проводят проверку.