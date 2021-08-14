Барнаульцы могут стать наставниками для воспитанников детских домов

Проблемы, с которыми сталкиваются дети, оставшиеся без попечения родителей, так и остаются за стенами детских домов, обыватели могут даже о них не догадываться. Одна из таких – неподготовленность жить в обществе и решать обычные бытовые задачи после выпуска. За решение этого вопроса взялись барнаульские активисты и запустили проект «Наставничество», аналогов которому ранее в регионе не было.

Тренинг для будущих наставников в стенах АлтГУ проводит Елена Чудова (крайняя справа).

Фото из архива Елены Чудовой

Практика наставничества воспитанников детдомов появилась в России сравнительно недавно – буквально в конце прошлого века. Наставник для ребенка не исполняет роль матери, отца или учителя, а является старшим другом, готовым искренне делиться своим опытом с подопечным.

Быть готовым к обычной жизни

Куратором проекта стала Светлана Чудова, руководитель общественной организации «Отклик», заведующая кафедрой социальной работы АлтГУ. Она в силу своей специальности реализует вместе со студентами различные инициативы, но ей всегда хотелось сделать что-то масштабное. Ее дочь Елена много лет работала психологом в детском доме и как никто другой знает, с чем сталкиваются ребята.

– Рядом с детьми там только такие же товарищи по несчастью и воспитатели, и в случае чего первые ничем не помогут, а у вторых могут оказаться другие задачи. Подопечные мало выходят за пределы детдома и совсем не подготовлены к жизни вовне. Когда мы выезжаем за пределы, то практически всем в новинку то, как «устроены» магазины, культурные организации. Они не знают, как ориентироваться в городе, как работает общественный транспорт, как приготовить себе еду. Во время бесед я поняла, что не могу решить все их проблемы, поддержать абсолютно каждого, а вот наставнику это окажется под силу, – говорит Елена.

В стране многие организации готовят старших друзей для ребят из детских домов. Барнаульские активисты остановились на концепции новосибирского благотворительного фонда «Солнечный город». Проект «Наставничество» те успешно реализуют с 2014 года не только на своей территории, но и еще в 18 субъектах России. На данный момент сформировано больше шестисот пар «ребенок – наставник». В марте этого года программа зашла в Алтайский край.

Светлана Чудова с радостью отмечает, что сегодня в регионе детей, оставшихся без попечения родителей сейчас на 25-30% меньше, чем пять лет назад. Всего в крае 22 детских дома. В Барнауле их четыре, и они небольшие – в каждом от 30 до 40 подопечных. Проект нацелен на ребят от 12 лет, и таких порядка 70% от общего числа. Дело в том, что как только ребенок достигает 12-летнего возраста, вероятность обретения семьи резко снижается, и скорее всего, он останется в учреждении до выпуска. Во-первых, так происходит из-за того, что люди предпочитают усыновлять малышей и не сталкиваться сразу с непростым переходным возрастом. Во-вторых, сами подростки меньше стремятся в семьи, так как им осталось до выпуска совсем немного, а там уже свободная жизнь и никакой опеки.

– К сожалению, лишь малая часть выходцев из детских домов закрепляется в обществе. В большинстве случаев они демонстрируют негативное девиантное поведение. А все потому, что их не научили и не показали, как существовать в социуме. Я всегда говорю – если хотите помочь таким детям, то нужно обратиться к каждому из них как к личности, и регулярно приезжать в гости, например, с мастер-классами. Разовые акции им только во вред. Сегодня один игрушки привез, другой завтра приехал с аниматором, и так день за днем. Это создает ощущение вечного праздника, а покидая учреждение, они сталкиваются с реальностью, где такого нет. Люди ошибочно считают, что подопечные нуждаются в материальных благах. А это не так. Маленькому человеку нужен другой человек, и тепло его общения, – объясняет куратор проекта.

Кто такой наставник?

В инициативе задействованы пока только два детских дома в Барнауле – № 1 и 2. Ребята уже прошли анкетирование, в ходе которого специалисты выявили, кто хочет себе старшего товарища, чем бы хотелось с ним заниматься, о чем общаться. Но прежде чем он приедет знакомиться, наставнику необходимо пройти подготовку, и как уже показала практика – не каждый готов взять на себя такую роль, большая часть отсеивается на разных этапах.

Согласно регламенту, наставником может стать человек, достигший 24 лет, не имеющий судимости, а также факта лишения родительских прав. Также необходимо предоставить пакет документов, среди которых должно быть прохождение медосмотра, а также справка от нарколога и психиатра. Сначала будущий наставник отправляет заявку, далее проходит собеседование, по итогам которого его приглашают на бесплатный тренинг. Обучение проходит в формате интенсива – в течение одного дня психолог знакомит с целями проекта. Важное место занимает погружение в детскую психологию и проблему сиротства, так как практически все ребята в детских домах сильно травмированы, им пришлось пережить предательство или несправедливость. Обязательная часть – ролевая игра, в ходе которой моделируется ситуация первого знакомства.

– Быть наставником непросто, это большая ответственность и серьезный труд, – утверждает Елена. – Когда вступаете в проект, то нужно понимать, что минимум два года вы должны регулярно встречаться с ребенком. Недопустимо, чтобы он был предан во второй раз. Наставничество – это не спонсорство, вы не обязаны дарить ему подарки. В первую очередь нужно интересоваться ребенком, стараться его понять. Гулять, смотреть вместе фильмы, можно вместе приготовить что-то вкусное или заниматься творчеством. Придется проявить терпение, ведь дружба не случится с первого взгляда. Также наставник не исправит те травмирующие ситуации, что произошли с подопечным в детском доме или в семье, но он способен предотвратить неприятности в будущем или подсказать правильный путь решения той или иной проблемы.

Первый есть!

Со старта проекта было подано около шестидесяти заявок, меньше половины попали на обучение. На данный момент есть пять кандидатов, которые готовят документы, и один человек официально получил статус наставника – это Ольга Петренко. Много лет была волонтером, помогала многодетным и приемным семьям, а также тем, кто воспитывает детей-инвалидов. Она и сама многодетная мама, воспитывает троих ребятишек. О проекте Ольга узнала четыре года назад, была готова уже тогда в него вступить и ездить для этого в Новосибирск, но по условиям наставник должен жить с подопечным в одном городе. Поэтому, как только узнала, что открылось представительство в Барнауле, первая подала заявку. Ей подобрали 15-летнюю девочку Таню из детского дома № 2. Кстати, пары составляет психолог совместно с администрацией учреждения, исходя из их интересов и характеров.

– Я раньше никогда не сталкивалась с детскими домами, у меня даже нет знакомых, кто был бы оттуда. Таня стала для меня четвертым важным человеком в моей жизни, – признается Ольга. – Мы с ней постоянно переписываемся в соцсетях, и каждую неделю встречаемся. Правда, пока только не территории детского дома, но нам уже разрешили куда-нибудь выезжать. Планируем посетить приют «Ласка», это было желание моей подопечной, в чем я, конечно же, ее поддержала. Мы много говорим об увлечениях, а также о том, что ее волнует. Чаще всего вопросы касаются конкуренции между подростками, построения отношений с другими, и того, какая она – взрослая жизнь.