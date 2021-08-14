Барнаульский кардиолог рассказала о необходимости вакцинации от COVID-19

Сегодня в Барнауле и регионе в целом наблюдается очередная ковидная волна. Чтобы справиться с коронавирусом необходим коллективный иммунитет, которого можно достичь вакцинацией. Почему нужно прививаться, мы попросили рассказать доктора медицинских наук, кардиолога Ирину Осипову.

Фото: Андрей Чурилов

Причины и последствия

– Ирина Владимировна, с чем, на ваш взгляд, связана очередная вспышка коронавируса?

– Причин, на мой взгляд, несколько. Это распространение нового, более заразного штамма SARS-CoV-2. В связи с появлением новых штаммов специалисты говорят об изменении картины заболеваемости: сейчас коронавирусная инфекция представляет опасность не только для пожилых людей: тяжело стали болеть даже молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Поэтому им необходимо наравне со всеми проходить вакцинацию и повторную вакцинацию. И самое главное – это уровень вакцинированного населения, который не дотягивает до нормы коллективного иммунитета.

– Вы входите в Совет женщин при главе администрации Барнаула, что делает эта структура для популяризации прививочной кампании?

– Многие женщины Совета являются руководителями учебных заведений, организаций и предприятий, включая торговые, на своих рабочих местах и при посещении учебных заведений ведут активную просветительскую работу всеми возможными способами. Например, я как заведующая кафедрой терапии АГМУ и главный специалист по профилактической медицине в течение года контактирую с тысячей студентов и пациентов, при любой возможности рассказываю о необходимости вакцинации.

– В соцсетях нередко пишут про сомнения в необходимости прививки и даже приводятся примеры якобы вреда от всех разработанных вакцин.

– Мы живем в век доказательной медицины и все, что используем в профилактической и лечебной деятельности, проверено в клинических исследованиях. Врачи руководствуются этим, а не фактами и мнениями отдельных людей. В самых авторитетных медицинских журналах опубликованы и публикуются доказательства эффективности вакцинации. Однако надо понимать, что ни одна вакцина не обеспечивает 100%-ную защиту от инфекции, поэтому у небольшого числа людей после вакцинации может не сформироваться ожидаемый уровень иммунитета против COVID-19.

Кроме особенностей самих вакцин на их эффективность могут влиять и другие факторы: возраст привитого, наличие у него сопутствующих заболеваний и состояний. На одной чаше весов факторы чувствительности, на другой – устойчивость человека к инфекции, и оценивать их нужно комплексно. Сегодня эти весы могут работать так, а через полгода-год после перенесенных заболеваний, стрессов и других причин уже иначе. Например, небольшой стресс – это плюс, а хронический стресс – минус, который приводит к иммуносупрессии, или угнетению иммунитета, на фоне чего любое инфекционное заболевание развивается быстрее.

Фото из архива Ирины Осиповой

После вакцинации от COVID-19, по данным Минздрава РФ, заболели не более 2,5% граждан, большинство из них в период формирования иммунитета, который длится две-три недели после второй прививки, в зависимости от вакцины. При этом важно помнить, что ношение маски и социальная дистанция дополнительно к вакцинации снижают риск инфицирования.

Кому нельзя и почему

– Можно ли вообще прививаться людям, которые страдают от сердечно-сосудистых заболеваний?

– Решение о медицинском противопоказании от вакцинации принимают врачи медорганизации, где наблюдается пациент. Противопоказания могут быть как постоянными, так и временными, но некоторым людям вакцина может навредить. Например, если у человека выявлена гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты, если в анамнезе есть тяжелые аллергические реакции (анафилактический шок, отек Квинке). Если есть острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний, вакцинацию проводят через две-четыре недели после выздоровления или ремиссии. Стоит помнить, что если у пациента есть медицинские противопоказания к вакцинации от COVID-19, он более уязвим перед инфекцией.

Кардиологическими противопоказаниями являются острый коронарный синдром, миокардит, эндокардит, перикардит или острое нарушение мозгового кровообращения. 29 июня 2021 президиум правления Российского кардиологического общества обратился с призывом ко всем кардиологам и их пациентам активно участвовать в вакцинопрофилактике COVID-19. Если подвести черту, то вакцинироваться можно и нужно, если разрешит кардиолог, у которого наблюдается пациент.

– Вы сами поставили прививку, а ваши близкие? Как относятся к прививочной кампании будущие медики?

– Я сама и все мои близкие, включая взрослых детей, прошли вакцинацию от COVID-19. Родители через полгода после перенесенного ковида также вакцинировались. Студенты-медики в целом хорошо относятся к прививочной кампании, поскольку сами принимают активное участие в борьбе с ковидом, работая в «красных» зонах – это более 600 студентов и сто ординаторов. По состоянию на сегодня, 1780 студентов АГМУ уже привиты.

– Несколько советов тем, кто соблюдает все меры предосторожности, привился, но все равно боится заразиться.

– В условиях пандемии особенно важно для пожилых людей простое правило – умеренность во всем. Необходимо ограничить количество пищи, уменьшить ее как минимум на 30%, если вы сидите дома. Важно обеспечить хотя бы эквивалент физической нагрузки, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения – порядка 10 тысяч шагов в день, в виде зарядки. Необходимо постоянно контролировать цифры АД: не более 130-140\80-90 мм рт. ст. Кроме того, для профилактики рекомендуются препараты интерферона альфа, если известно, что вы контактировали с инфицированным SARS-CoV-2 и боитесь, что можете заболеть. Этот препарат показан и для раннего лечения COVID-19 в течение первых двух-трех суток. Интерферон не даст вирусу активно размножаться.