«День фронтовой собаки» отметят в Алтайском крае

Краеведческий музей и Мемориальный музей Михаила Калашникова приглашают жителей Барнаула поучаствовать во Всероссийской акции.

Фото: Министерство культуры Алтайского края

Праздник возник по инициативе Музея Победы и Российского военно-исторического общества, с целью напомнить россиянам о роли армейских собак в Великой Отечественной войне. Событие приурочено к истории с овчаркой Диной, которая участвовала в подрыве вражеского эшелона 19 августа 1943 года. Эта операция стала первой успешной операцией, которая не стоила жизни животного.

Барнаульцы смогут посетить мультимедийную программу «Четвероногие друзья» в музее Михаила Калашникова 15 августа в 12:00 и узнать о принципах отбора и особенностях службы собак в правоохранительных органах России в настоящее время. Там же пройдет и мастер-класс по оригами, ребят научат создавать объемную фигуру собаки из бумаги.

А в краеведческом музее 17 августа в 14:00 выступят студенты Алтайского техникума кинологии и предпринимательства со своими пушистыми подопечными со специальной программой. Помимо этого, можно будет посетить открытую лекцию кандидата исторических наук Артура Леонидовича Кунгурова о роли служебных собак в Великой Отечественной войне. На площадке также будет работать мастер-класс в технике оригами.

Вход на мероприятия в оба дня будет свободным, пишет Министерство культуры Алтайского края.