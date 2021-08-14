Фото: Два сибирских львёнка ледникового периода так и не нашли своих родителей

В Сибири нашли хорошо сохранившихся животных ледникового периода.

Спарта, детеныш пещерного льва возрастом 28 000 лет, которая очень хорошо сохранилась в вечной мерзлоте

Фото: Центр палеогенетики Стокгольмского университета

Учёные обнаружили в Сибири двух детенышей пещерного льва. Их вытащили из вечной мерзлоты на берегу реки Семюэлях. Котята находились на расстоянии 15 метров друг от друга.

Малышам дали клички: Спарта и Борис. Международная группа учёных установила, что эти львята прожили совсем немного – не более двух месяцев. Эксперты предполагают, что детёныши могли погибнуть, скатившись в расщелины.

Якутия входит в пояс вечной мерзлоты, благодаря чему под земной корой остатки живых существ могут храниться тысячи лет почти без изменений. Это идеальные условия для изучения древней жизни. Только за последние несколько лет благодаря находкам в этих местах ученым удалось восстановить останки волков, ДНК мамонта возрастом в миллион лет и даже пробудить червей и другие микроорганизмы от тысячелетнего сна! Но эта находка стала настоящим прорывом в этом вопросе. В вечной мерзлоте мумифицированные львята остались практически невредимы — у них сохранились внутренние органы, мех, кожа, зубы, мягкие ткани и даже усы.

Изначально ученые предполагали, что львята были родственниками. Однако в ходе генетической экспертизы и радиоуглеродного датирования были получены удивительные результаты! Выяснилось, что их разделяет колоссальная разница в возрасте. Несмотря на близость обнаружения, они родились с перерывом в 15 500 лет! Борис жил примерно 43 000 лет назад, а Спарта – 28 000 лет назад.

«Спарта, вероятно, является наиболее хорошо сохранившимся животным ледникового периода из когда-либо найденных, и ее тело более или менее не повреждено, если не считать немного взъерошенного меха», — передает New Atlas слова одного их авторов исследования Лава Далена.

Любопытен и ещё один факт, древние художники на наскальных рисунках изображали пещерных львов с пятнами на шкурах. Долгое время считалось, что это просто фантазия доисторического автора рисунка. Однако идеально сохранившаяся шерсть Спарты показала, что пятна на их шкурах действительно были и художники палеолита рисовали с натуры.

Исследователи поделились, что сейчас они ходят секвенировать весь геном Спарты, что может дать больше информации о пещерных львах, которые были распространены сразу на нескольких континентах в плейстоцене.