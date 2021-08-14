«Нижний Новгород» и «Факел». Стали известны соперники «Динамо» в Кубке России

Вчера в прямом эфире «Матч ТВ» состоялась жеребьевка элитного раунда Кубка России. «Динамо-Барнаул» встретится с представителем ФНЛ-1 «Факелом» (Воронеж) и «Нижним Новгородом», играющим с этого сезона в Премьер-лиге.

Фото: Ярослав Махначёв.

На первый взгляд имена у соперников не слишком звучные. Так, из команд РПЛ могла выпасть любая команда, не попавшая в этом сезоне в Еврокубки, болельщики ждали ЦСКА, «Краснодар» или московское «Динамо». Тем не менее, и доставшиеся соперники достаточно интересные. Так, «Нижний Новгород» удачно стартовал в РПЛ, обыграл московский «Спартак». А тренирует команду Александр Кержаков – в прошлом нападающий «Зенита», «Севильи» и сборной России. Воронежский «Факел», команда с богатой историей, сейчас тоже идет в лидерах ФНЛ-1.

Игра с «Факелом» должна состояться 25 или 26 августа, с «Нижним Новгородом» – 22 или 23 сентября. При этом пока точно не ясно, где пройдут матчи. По регламенту, команды из ФНЛ-2 должны принимать принимать соперников из высших лиг на своих полях. Но стадион «Динамо» не соответствует многим критериям. Руководство клуба обещало приложить все усилия, чтобы барнаульские болельщики увидели матчи элитного раунда Кубка России.