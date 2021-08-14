Первый Спас августа: народные приметы на 14 августа

Первый Спас — Медовый. Этот день также является первым днём Успенского поста.

Фото: pixabay.com

В августе верующие отмечают три Спаса — медовый, яблочный и хлебный (ореховый). Название «Спас» происходит от сокращённого «Спаситель»: так ещё называют Иисуса Христа за спасение рода человеческого от вечного проклятия греха и смерти. При этом праздники вобрали в себя и церковные, и языческие традиции.

Во всех храмах в дни Спасов проходят утренние праздничные службы, освящают продукты питания. Все три Спаса являются праздниками урожая. А ещё они напоминают, что лето заканчивается, скоро осень, а за ней и зима.

14 августа начинался интенсивный сбор мёда и его освящение. Именно поэтому в народе Медовый Спас ещё называют Лакомкой, медовым или пчелиным праздником.

Фото: pixabay.com

Ещё 14 августа — день пчеловодов. Пасечники в ульях заматывают первые медовые соты, собирают мёд и освящают его в церкви. В южных регионах собирали мак и использовали для приготовления разнообразных блюд. С ним пекли пирожки и булки, которыми угощали родственников и друзей.

Этот день также носит название Мокрый Маккавей. Спас на воде. По славянской традиции в этот день в храмах совершается малое освящение воды. После 14 августа на Руси уже не купались. Лето подходило к концу, вода начинала цвести, становилась прохладной. Поэтому все, кому не лень, в этот период отправлялись к водоёмам, чтобы вдоволь накупаться последний раз в этом году.

Фото: pixabay.com

Накануне праздника готовили букет на Макковея, состоящий из разных растений и цветов, которые соединяли с несколькими головками мака, и освящали в церкви. Освящённые маковые головки хранили дома для благополучия и спокойствия в семье.

С 14 августа всё заметнее утренние заморозки, да и днём становится намного прохладнее, чувствуется скорый приход осени. В большинстве районов начинают сеять озимую рожь.

Ещё в этот день на Руси почитали повитух. Считалось, что в Медовый Спас появилась на свет Соломонида-бабушка, принявшая, по легенде, Младенца Христа.

Народные приметы

Олени в воду заходят — больше в реках купаться нельзя.

Если поспела в лесу малина и её ягоды крупные, то пора сеять озимые. Если же ягоды средние по размеру или мелкие, то сев нужно отложить на более поздний период.

Фото: pixabay.com

Чтобы защитить жилище от всего дурного, нужно посыпать порог маком, собранным перед Маккавеем.

Чтобы нечисть не проникла в эту ночь в дом, на порог клали топор, а углы дома окуривали дымом чертополоха и крапивы.

Если розы отцвели, то скоро наступят холода.

Если день дождливый, то не стоит в поле выходить работать.

Если погода ветряная, зима будет снежная и морозная.