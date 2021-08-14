Первый Спас августа: народные приметы на 14 августа

Первый Спас — Медовый. Этот день также является первым днём Успенского поста.
В августе верующие отмечают три Спаса — медовый, яблочный и хлебный (ореховый). Название «Спас» происходит от сокращённого «Спаситель»: так ещё называют Иисуса Христа за спасение рода человеческого от вечного проклятия греха и смерти. При этом праздники вобрали в себя и церковные, и языческие традиции.
Во всех храмах в дни Спасов проходят утренние праздничные службы, освящают продукты питания. Все три Спаса являются праздниками урожая. А ещё они напоминают, что лето заканчивается, скоро осень, а за ней и зима.
14 августа начинался интенсивный сбор мёда и его освящение. Именно поэтому в народе Медовый Спас ещё называют Лакомкой, медовым или пчелиным праздником.
Ещё 14 августа — день пчеловодов. Пасечники в ульях заматывают первые медовые соты, собирают мёд и освящают его в церкви. В южных регионах собирали мак и использовали для приготовления разнообразных блюд. С ним пекли пирожки и булки, которыми угощали родственников и друзей.
Этот день также носит название Мокрый Маккавей. Спас на воде. По славянской традиции в этот день в храмах совершается малое освящение воды. После 14 августа на Руси уже не купались. Лето подходило к концу, вода начинала цвести, становилась прохладной. Поэтому все, кому не лень, в этот период отправлялись к водоёмам, чтобы вдоволь накупаться последний раз в этом году.
Накануне праздника готовили букет на Макковея, состоящий из разных растений и цветов, которые соединяли с несколькими головками мака, и освящали в церкви. Освящённые маковые головки хранили дома для благополучия и спокойствия в семье.
С 14 августа всё заметнее утренние заморозки, да и днём становится намного прохладнее, чувствуется скорый приход осени. В большинстве районов начинают сеять озимую рожь.
Ещё в этот день на Руси почитали повитух. Считалось, что в Медовый Спас появилась на свет Соломонида-бабушка, принявшая, по легенде, Младенца Христа.
Народные приметы
Олени в воду заходят — больше в реках купаться нельзя.
Если поспела в лесу малина и её ягоды крупные, то пора сеять озимые. Если же ягоды средние по размеру или мелкие, то сев нужно отложить на более поздний период.
Чтобы защитить жилище от всего дурного, нужно посыпать порог маком, собранным перед Маккавеем.
Чтобы нечисть не проникла в эту ночь в дом, на порог клали топор, а углы дома окуривали дымом чертополоха и крапивы.
Если розы отцвели, то скоро наступят холода.
Если день дождливый, то не стоит в поле выходить работать.
Если погода ветряная, зима будет снежная и морозная.