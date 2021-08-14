Попробуйте догадаться, что это? Удивительные предметы из прошлого

В обзоре выходного дня «Вечерний Барнаул» предлагает подборку очень странных предметов из прошлого, предназначение которых сегодня поймёт не каждый.

Не все изобретения наших предков были удачными. Многие из них не дожили до наших дней только потому, что их коэффициент абсурда просто зашкаливал. Однако всё же некоторые предметы сохранились до наших дней на музейных витринах, вызывая недоумение их посетителей.

1. А вы сможете угадать, что это?

Фото: fishki.net

Это стригиль или скребок для очищения тела. Во времена древних римлян не было мыла и прочих достижений химии для очищения тел. Всю грязь, пот и пыль с тела соскребали такими скребками.

2. Пришельцы?

Фото: fishki.net

Нет, это никак не связано с НЛО. На изображении сибирский костюм для охоты на медведя. Такая «кольчуга» весьма тяжеловата, но считалось, что она защитит от медвежьих укусов и ударов лап. Хотя, конечно, сложно представить, что в этом наряде человек мог бы свободно передвигаться и уж тем более быстро бегать.

3. Странное украшение

Фото: livemaster.ru

Оборонительный перстень. В Викторианскую эпоху преступления на улицах были обычным делом. Поэтому для обеспечения безопасности придумали множество затейливых вещей. Наиболее популярным являлось кольцо-оборонитель: лёгкое и быстро активирующееся. Нажатие на две маленькие кнопки в перстне откидывало острые лезвия.



4. Остужатель пищи?

Фото: news.myseldon.com

А вот и нет! Рассел Оукс, рекламщик из штата Висконсин (США), в 1948 году изобрёл очень странный предмет. Вероятно, ему приходилось часто кушать невкусные блюда. Потому что эта механическая ложка предназначена для званых обедов, на которых хозяйка подаёт несъедобный суп. Из ложки он сливается через трубку в ручке, спрятанную в рукаве, а оттуда в бутылку, прикреплённую к ноге. Винт развеивает неприятные запахи. Хозяйка же считает, что это устройство просто для охлаждения её вкусной еды.

5. Для чего может служить этот предмет?

Фото: bigpicture.ru

Это «позорная флейта», или шандфлёте.

Использовалось это изобретение в Германии в XVI–XVII веках для публичного унижения плохих музыкантов. Также с его помощью наказывали за незначительные нарушения законов: клевету, сквернословие, ересь и богохульство. Своё название изобретение получило за вид, напоминающий флейту. Изготавливали шандфлёте из разных пород фруктовых деревьев. Металлическое кольцо надевалось на шею, пальцы вставлялись в зажимы. Чем тяжелее вина, тем сильнее сжимали планки. Причем, несчастного выставляли у позорного столба перед огромной толпой. Выглядело всё так, будто человек играет на флейте. Болевые ощущения, которые он испытывал, вызывали смех и восторг публики. Иногда пытка могла длиться несколько дней.

6. На что это похоже?

Фото: news.myseldon.com

Нет, это не фен и не какое-либо средство для пыток. В 1900-х годах это было популярным орудием для омоложения. Перед вами массажёр для подтяжки кожи лица.

7. Миленько! А что это?..

Фото: fishki.net

Это очень нужная вещь. Причём крайне сложно было приобрести такую штуку в своё время. Это блохоловка.

Внутрь закручивающихся ловушек в качестве приманки клали небольшой кусочек ткани, пропитанный мёдом, смолой, кровью или душистыми веществами. Заползшее внутрь насекомое прилипало к приманке. Носили блохоловки на голове под париками и внутри женских причёсок, а также под одеждой и на шее, как подвеску. Также её ставили в спальне у кровати. Вылавливание блох было делом повседневным и в какой-то степени даже эротическим.

Каких только удивительных вещей нет в мире! Умы изобретателей никогда не перестанут шокировать нас. Кто знает… Возможно, через несколько веков люди посмотрят на мобильный телефон или планшет и спросят: «Для чего это могли использовать?»

