Три новые поликлиники начнут работать в Барнауле в ближайшие годы

Об этом заявил министр здравоохранения Алтайского края. Он сказал, что помимо строящегося здания Горбольницы №14 в Барнауле до конца 2025 года построят ещё две мощные современные поликлиники в Индустриальном и Центральном районах.

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13 августа 2021 года в Барнауле состоялось выездное совещание, в рамках которого Виктор Томенко с руководством регионального Минздрава и городскими властями обсудил задачи развития первичного звена. Он побывал на площадке, где строят новое здание Городской поликлиники №14 на 900 посещений в смену. Его планируется построить в конце 2022 года.

По информации официального сайта Барнаула, за этой поликлиникой закрепят жителей Индустриального района. Министр здравоохранения сказал, что на данный момент взрослая сеть поликлиники №14 состоит из пяти помещений. Они располагаются по разным адресам, в том числе на первых этажах жилых домов. Детское отделение работает в отдельном здании. В нём также есть женская консультация, кабинеты УЗИ, дневные стационары, отделение лучевой диагностики.

«Строительство нового здания существенно увеличит пропускную способность медучреждения. Это будет первое типовое здание для поликлиники в городе Барнауле, самое мощное в крае. Здесь расположится вся участковая служба, будут работать узкие специалисты и диагностическая служба – можно будет пройти все обследования», – пояснил он.

По словам главврача Городской поликлиники №14 Барнаула Дмитрия Денисова, в новое здание переедет административный персонал и женской консультации, поэтому для педиатров и узких специалистов в уже действующей детской поликлинике освободятся помещения.

Вместе с оборудованием новый объект стоит порядка 1,3 миллиарда рублей. Отметим, что на данный момент там ведут работы с опережением графика, готовность объекта составляет 45%. Но чтобы в ближайшие два-три месяца сохранить темпы и не допустить приостановки из-за повысившихся цен на стройматериалы, необходимы авансирующие выплаты.

Губернатор Алтайского края поручил профильным ведомствам ускорить авансирующие выплаты подрядным организациям до того времени, пока на федеральном уровне разрабатывается порядок дофинансирования выпавших расходов.

Министр здравоохранения рассказал, что до конца 2025 года в Барнауле построят еще две поликлиники. Работы также будут выполнены по программе модернизации первичного звена здравоохранения.