Улицу Взлётную в Барнауле отремонтируют к 1 сентября

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» подрядная организация ООО «ПСК «Индустрия» выполняет работы по ремонту дороги на ул. Взлётной на участке от ул. Попова до ул. Сергея Ускова.
Уже произведено фрезерование старого асфальтобетонного покрытия. В дальнейшем строители приступят к устройству выравнивающего слоя асфальтобетона, ремонту тротуаров, установке бортовых камней и поребриков. После этих работ уложат верхний слой асфальта.
Срок выполнения работ в соответствии с муниципальным контрактом — 1 сентября 2021 года. Стоимость ремонтных работ составит 32,5 млн рублей, сообщается на официальном сайте Барнаула.
Кроме того, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» ведутся работы на 18 объектах, из них в высокой степени готовности восемь объектов, на трёх работы уже завершены.
Отмечено, что в ближайшее время подрядные организации приступят к ремонту ещё двух участков дорог: ул. Соловьиной в микрорайоне Спутник и ул. Ползунова от пр. Ленина до ул. Промышленной.
СправкаВ рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году ремонтно-строительные работы запланированы на 23 объектах общей протяжённостью почти 28 км. После завершения дорожно-строительного сезона нормативность автомобильных дорог, включённых в национальный проект, должна увеличиться с 71,4% до 73,4%. Общий объём средств на реализацию национального проекта в 2021 году с учётом выполнения мероприятия по безопасности дорожного движения составит 907,2 млн рублей.
Справка
В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году ремонтно-строительные работы запланированы на 23 объектах общей протяжённостью почти 28 км. После завершения дорожно-строительного сезона нормативность автомобильных дорог, включённых в национальный проект, должна увеличиться с 71,4% до 73,4%. Общий объём средств на реализацию национального проекта в 2021 году с учётом выполнения мероприятия по безопасности дорожного движения составит 907,2 млн рублей.