Улицу Взлётную в Барнауле отремонтируют к 1 сентября

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» подрядная организация ООО «ПСК «Индустрия» выполняет работы по ремонту дороги на ул. Взлётной на участке от ул. Попова до ул. Сергея Ускова.

Фото: barnaul.org

Уже произведено фрезерование старого асфальтобетонного покрытия. В дальнейшем строители приступят к устройству выравнивающего слоя асфальтобетона, ремонту тротуаров, установке бортовых камней и поребриков. После этих работ уложат верхний слой асфальта.

Срок выполнения работ в соответствии с муниципальным контрактом — 1 сентября 2021 года. Стоимость ремонтных работ составит 32,5 млн рублей, сообщается на официальном сайте Барнаула.

Кроме того, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» ведутся работы на 18 объектах, из них в высокой степени готовности восемь объектов, на трёх работы уже завершены.

Отмечено, что в ближайшее время подрядные организации приступят к ремонту ещё двух участков дорог: ул. Соловьиной в микрорайоне Спутник и ул. Ползунова от пр. Ленина до ул. Промышленной.

Справка В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году ремонтно-строительные работы запланированы на 23 объектах общей протяжённостью почти 28 км. После завершения дорожно-строительного сезона нормативность автомобильных дорог, включённых в национальный проект, должна увеличиться с 71,4% до 73,4%. Общий объём средств на реализацию национального проекта в 2021 году с учётом выполнения мероприятия по безопасности дорожного движения составит 907,2 млн рублей.







