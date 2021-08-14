В Алтайском крае не разрешили вывезти 40 противогазов

Они входят в список товаров и технологий двойного назначения. Их могут использовать при создании вооружений и военной техники. Товар подлежит обязательному экспортному контролю.

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Контрабанду партии противогазов ГП-7Б с фильтрующими элементами пресекли алтайские таможенники. Их вёз 38-летний предприниматель из Казахстана к себе на родину. Отметим, что партия товара стоит 97 тысяч рублей, а вывоз был незаконным.

Купил противогазы мужчина с помощью третьих лиц у одной из российских фирм, а пытался вывезти по фиктивным документам. При этом лицензии Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, которая нужна для поставок данной продукции в иностранное государство, у предпринимателя не было. А в качестве отправителя из России была указана ликвидированная в 2018 году новосибирская фирма.

Транспортное средство, перевозившее противогазы, задержали сотрудники пограничного управления при пересечении государственной границы РФ в автомобильном пункте пропуска «Кулунда».

В отношении организатора незаконной поставки товара Алтайской таможней возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (перемещение через государственную границу РФ с государствами – членами ЕАЭС иного вооружения). Ему грозит лишение свободы на срок до 7 лет со штрафом до 1 миллиона рублей, информирует пресс-служба Алтайской таможни.