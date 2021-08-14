В Барнауле и Новоалтайске сгорели три машины. Как сохранить автомобиль от пожара?

По данным ГУ МЧС России по Алтайскому краю, в регионе часто возникают пожары транспортных средств. Неисправность узлов и механизмов – нередкие причины таких происшествий.

Возгорание двух легковушек произошло 11 августа 2021 года в Барнауле на улице Главная. Его ликвидировали два пожарных расчёта, 8 человек личного состава. В результате происшествия один автомобиль практически выгорел, второй серьёзно повреждён огнем. Ночью 12 августа в Новоалтайске сотрудники МЧС России выезжали на улицу Прудская, там так же огонь повредил легковой автомобиль.

Зачастую пожары в автомобилях начинаются из-за нарушения элементарных правил пожарной безопасности владельцами транспортных средств и таких причин, как замыкание электропроводки, утечки топлива в системе топливоподачи, из-за курения в салоне, небрежности водителей при перевозке легковоспламеняющихся грузов, а также из-за пролива и возгорания топлива. Возгорания в автомобилях также нередко происходят из-за изношенности деталей. Многие автовладельцы, даже обнаружив неисправность, которая может повлечь за собой возникновение пожара, не сразу предпринимают действия по ее устранению.

Справиться с огнем автовладельцам могут помочь первичные средства пожаротушения, которые всегда должны находиться в салоне транспортного средства. Срок эксплуатации углекислотного либо порошкового огнетушителя в среднем составляет около пяти лет. Даже если автовладельцу не приходится им воспользоваться в течение этого периода, перезаряжать такой огнетушитель все равно необходимо в специальных лицензированных организациях, занимающихся продажей и перезарядкой средств пожаротушения и аварийно-спасательного оборудования.

Чтобы не допустить случаев возникновения пожара в автомобиле, необходимо своевременно проводить его техническое обслуживание при помощи квалифицированных специалистов, согласно требованиям регламента, предъявляемого заводом-изготовителем транспортного средства.

Запомните основные правила того, что необходимо делать и как себя вести, если у вас загорелся автомобиль:

Если пожар возник на ходу, ни в коем случае не пытайтесь погасить пламя, увеличив скорость движения автомобиля. Срочно съезжайте на обочину дороги, выключите зажигание. Затем необходимо отбежать от машины на безопасное расстояние, т.к. может произойти взрыв, вызовите пожарную охрану.

Если возгорание небольшое, воспользуйтесь имеющимся в машине огнетушителем.

При загорании машины вследствие пролива топлива, в первую очередь тушите топливо, а потом – машину. В ожидании пожарных поливайте водой стоящие рядом автомобили, чтобы огонь не перекинулся на них или откатите их в сторону.

Если в кабине горящего автомобиля находится человек, а двери заклинило, то постарайтесь выбить стекло. Вытащите пострадавшего из машины, вызовите «скорую», окажите ему первую медицинскую помощь.

И не забывайте, что есть две жизненно важные вещи, которые надо всегда иметь в автомобиле: аптечку с медикаментами и огнетушитель.