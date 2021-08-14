В Барнауле и Новоалтайске сгорели три машины. Как сохранить автомобиль от пожара?

По данным ГУ МЧС России по Алтайскому краю, в регионе часто возникают пожары транспортных средств. Неисправность узлов и механизмов – нередкие причины таких происшествий.
Возгорание двух легковушек произошло 11 августа 2021 года в Барнауле на улице Главная. Его ликвидировали два пожарных расчёта, 8 человек личного состава. В результате происшествия один автомобиль практически выгорел, второй серьёзно повреждён огнем. Ночью 12 августа в Новоалтайске сотрудники МЧС России выезжали на улицу Прудская, там так же огонь повредил легковой автомобиль.
Зачастую пожары в автомобилях начинаются из-за нарушения элементарных правил пожарной безопасности владельцами транспортных средств и таких причин, как замыкание электропроводки, утечки топлива в системе топливоподачи, из-за курения в салоне, небрежности водителей при перевозке легковоспламеняющихся грузов, а также из-за пролива и возгорания топлива. Возгорания в автомобилях также нередко происходят из-за изношенности деталей. Многие автовладельцы, даже обнаружив неисправность, которая может повлечь за собой возникновение пожара, не сразу предпринимают действия по ее устранению.
Справиться с огнем автовладельцам могут помочь первичные средства пожаротушения, которые всегда должны находиться в салоне транспортного средства. Срок эксплуатации углекислотного либо порошкового огнетушителя в среднем составляет около пяти лет. Даже если автовладельцу не приходится им воспользоваться в течение этого периода, перезаряжать такой огнетушитель все равно необходимо в специальных лицензированных организациях, занимающихся продажей и перезарядкой средств пожаротушения и аварийно-спасательного оборудования.
Чтобы не допустить случаев возникновения пожара в автомобиле, необходимо своевременно проводить его техническое обслуживание при помощи квалифицированных специалистов, согласно требованиям регламента, предъявляемого заводом-изготовителем транспортного средства.
Запомните основные правила того, что необходимо делать и как себя вести, если у вас загорелся автомобиль:
И не забывайте, что есть две жизненно важные вещи, которые надо всегда иметь в автомобиле: аптечку с медикаментами и огнетушитель.