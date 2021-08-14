В Барнауле продолжают расселять жильцов из аварийных домов

На сегодняшний день только на территории Железнодорожного района жильцы семи квартир получили проект соглашения об изъятии их недвижимости для муниципальных нужд.

Фото: barnaul.org

На этой неделе в администрации Железнодорожного района прошла встреча с собственниками квартир дома на ул. Силикатной, 14.

На индивидуальных встречах обсуждался вопрос переселения жителей дома, признанного аварийным в 2013 году, сообщает пресс-служба администрации Железнодорожного района.

Отмечается, что работа по расселению аварийных домов организована в рамках адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» и рассчитана на 2019–2025 годы.

18 августа аналогичный вопрос будет обсуждаться с собственниками квартир дома на ул. Юрина, 4.



