В «Сказке» готовят спектакль, где действие происходит в полицейском участке

В Театре кукол «Сказка» начались репетиции первого спектакля для взрослой публики, с пометкой «18+»: это пьеса Дмитрия Данилова «Человек из Подольска», которая за время своего существования пережила немало режиссерских трактовок. В 2020 году по ней даже был снял фильм – первый опыт в кино театрального режиссера Семёна Серзина. На сцене театра кукол эта абсурдистская история ставится впервые.

В новой постановке на сцене будут использованы и маски, и куклы, и живой план.

Фото: Наталья Катренко

Экзистенциальные смыслы

Режиссер постановки – главреж Санкт-Петербургского театра сказки Светлана Дорожко – известна барнаульской публике по спектаклю «Недоросль», с которого Театр кукол «Сказка», начал расширять возрастные рамки своих постановок. После того, как спектакль стал победителем Первого всероссийского фестиваля театра кукол «Зазеркалье», Светлане Дорожко предложили поставить на барнаульской сцене еще что-нибудь, в списке вариантов оказался «Человек из Подольска».

– Из всех пьес современной драматургии, которые я прочла за последнее время, особо запомнился «Человек из Подольска», – пояснила режиссер. – Пьеса написана хорошим литературным языком на тему, которая волнует всех, кто хоть раз оказывался в отделении полиции. Лично я там бывала дважды. Пусть, как потерпевшая, но то ощущение тревоги, зажатости, непонимания того что происходит, помню хорошо.

Сюжет пьесы «Человек из Подольска» одновременно и смешной, и жуткий. В течение полутора часов главного героя Николая Фролова допрашивают странные полицейские, которые задают ему не формальные, а, скорее, экзистенциальные вопросы. Отвечая на них, невозможно не растеряться, не ощутить пустоту и никчемность своего существования. В итоге весь допрос превращается в странную процедуру, во время которой у задержанного выпытывают: какова численность населения его родного города, какие виды открываются ему из окна автобуса по дороге домой, в чем причина его развода с женой? А между вопросами полицейские учат героя странному «мозговому танцу», который способствует образованию новых нейронных связей.

Карнавальное начало

– В современной драматургии, где остро подняты социальные темы, довольно мало света, – рассуждает Светлана Дорожко. – Мы же увидели в этой пьесе некий перевертыш, ведь в полицейском участке, куда попадает герой, вроде как занимаются просвещением, учат любить родину, жить осознанно. И мы решили подчеркнуть и без того заложенное в материале игровое, карнавальное начало, усилить степень абсурда. Поэтому вместе с художником Светланой Рыбиной придумали маски, которые обезличивают человека, нивелируют. Так, мы взялись увеличить число персонажей и к известному из текста Михалычу «подселили» ряд обезличенных существ под именами «Волков», «Зайцев», «Белкин». Все они предстанут перед зрителями в характерных масках-балаклавах.

В спектакле будут использоваться и маски, и куклы, и живой план, все, что помогает осмыслить текст, подать его более объемно. К примеру, образ главного героя преподносится через куклу, которая восседает на подиуме, а на самом деле – находится словно в электричке, которая куда-то стремительно несется.

Исполнитель главной роли учится управлять куклой.

Фото: Наталья Катренко

– В этот спектакль мы попытались внедрить перевертыши, аттракционы, фокусы, все, к чему тяготеет театр кукол, – делится Светлана Дорожко. – Тем самым мы стремимся к тому, чтобы это было зрелищем, не подавляющим зрителя, а, наоборот, поднимающим его на волну эмоций, дарящим театральную радость. Но это вовсе не означает, что мы покажем шоу с перьями (хотя, признаться, у нас не без этого), просто постараемся подчеркнуть изначально заложенную в материале театральность. Нравится мне и то, что в пьесе достаточно абсурда. Это моя тема, потому что, как мне кажется, приняв, осознав абсурдность нашего существования, вроде как легче жить.

Как заверила Светлана Дорожко, будет в «Человеке из Подольска» и много музыки, в том числе и специально написанная к спектаклю композиция (ее автор – питерский музыкант Алексей Чуканов). А главную роль сыграет Пётр Кобзев, который считает, что его герой Николай Фролов – человек, который не двигает планету, а, наоборот, ее тормозит.

– Согласен, зачастую полицейские используют спорные методы воздействия на главного героя, – говорит он. – Но, может, так и нужно себя вести, чтобы научить человека смотреть вокруг, вдохнуть полной грудью. Быть биологической субстанцией не очень интересно. Человеку нужно двигаться, ради чего-то шевелиться. И мне очень хочется, чтобы мой персонаж Николай Степанович начал жить.

Сдача спектакля «Человек из Подольска» состоится в конце августа. Премьера постановки намечена на октябрь.

Для самых разных возрастов

По словам директора «Сказки» Надежды Васильевой, большое внимание театр уделяет своему профессиональному росту. Так, уже в сентябре актеры пройдут курс занятий по кукловождению, после чего в репертуаре появится спектакль, в котором участвуют марионетки – в последнее время редкость театра кукол. В октябре на базе «Сказки» пройдет обучающий семинар для художников по свету и заведующих литературной частью. В его рамках в Барнаул приедет известный режиссер, педагог и театровед Анна Иванова-Брашинская, которая даст мастер-класс по фигуративному театру.

В сентябре в репертуаре появится ряд премьерных спектаклей – «Рассказ собаки», поставленный питерским режиссером Алексеем Смирновым (кстати, эта работа уже приглашена в Москву на фестиваль театров кукол), «Паша», созданный «золотомасочной» командой во главе с Александром Янушкевичем. В ближайшее время театр ждет еще две премьеры – спектакль для самых маленьких «Три бешеных кролика», над которым приедет работать режиссер из Новосибирска Эльмира Куриленко, и новогодняя постановка по мотивам сказки Джанни Родари «Приключение Голубой Стрелы», задуманная Петром Васильевым.

После Нового года в «Сказку» планирует снова приехать Александр Янушкевич – на этот раз он будет работать над спектаклем для детей. Есть договоренность о постановке с еще одним обладателем «Золотой маски» – Александром Бороком. Но все же главным событием предстоящего сезона станет Второй всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье», который пройдет в мае 2022 года.