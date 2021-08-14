Вячеслав Франк поздравил жителей Барнаула с Днем физкультурника

Глава города отметил, что этот праздник объединяет всех приверженцев здорового образа жизни. По его словам, каждый год число занимающихся физической культурой растёт. Барнаульцы занимаются в фитнес-клубах, бассейнах, на спортивных площадках, выходят на лыжню или пробежку. По его словам, регулярные занятия спортом сохраняют крепкое здоровье, бодрость и энергичность, закаляют характер, учат преодолевать трудности.

Мэр сказал, что в Барнауле обновляют стадионы и спортивные залы, строят физкультурно-оздоровительные комплексы, благоустраивают общественные территории.

«Наши спортсмены под руководством опытных наставников покоряют новые вершины, принося краевой столице славу на краевых, всероссийских и международных соревнованиях», – рассказал он.

Вячеслав Франк пожелал барнаульцам неиссякаемой энергии, бодрости, успехов в любых начинаниях, здоровья, благополучия, оптимизма и новых побед.