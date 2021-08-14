Женюсь, женюсь, какие могут быть игрушки: в России выросло количество браков

Российские граждане в январе-июле текущего года зарегистрировали 367,7 тыс. браков.

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Этот показатель на 40% превысил аналогичный первой половины 2020 года, сообщают «Известия». Так, за первое полугодие 2020 года узами брака себя связали 221 153 пары. В 2021 году этот показатель достиг 367 661.

Больше всего браков в текущем году заключили в Москве (33 960), Московской области (24 099), Санкт-Петербурге (19 679). В Алтайском крае за период с января по май 2021 года заключено 3644 брака, что на 994 больше, чем за пять месяцев прошлого года, со ссылкой на Росстат, сообщил сайт Правительства Алтайского края

Рост числа браков в текущем году эксперты объясняют пандемийными ограничениями, которые действовали в первом полугодии 2020 года. Сказался отложенный спрос на регистрацию отношений, ведь многие граждане предпочли перенести бракосочетание, поскольку во время локдауна нельзя было не только устроить торжественную церемонию, но и позвать гостей в ресторан.