Сегодня День памяти легендарного музыкального исполнителя Виктора Цоя.
Виктора Цоя не стало 15 августа 1990 года. Именно эту дату решили сделать днем памяти советского рок-музыканта и автора песен.
21 год назад, в в 12:28 на 35-м километре трассы «Слока — Талси» под Тукумсом в Латвии темно-синий «Москвич-2141» вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом «Икарус». За рулём этого автомобиля был сам Цой. Водитель погиб. Согласно официальной версии, он заснул за рулем от переутомления. Гибель кумира стала настоящим шоком для многочисленной армии его поклонников.
У артиста остался сын — Александр Цой. Он появился на свет в июле 1985 года в Ленинграде. Иногда сын Цоя выступает под псевдонимом Александр Молчанов. Также он является продюсером и автором видеоэффектов проекта «Симфоническое кино».
После этой трагической новости кто-то написал на стене в Кривоарбатском переулке «Виктор Цой погиб«, позже там же появилась надпись «Цой жив».
В свои молодые годы Виктор не только стал культовым советским рок-музыкантом. Он является автором десятков хитов, которые знает вся страна. Ко дню памяти легендарного исполнителя 11 лет назад в Барнауле был установлен памятник Виктору Цою.