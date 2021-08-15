11 лет назад в Барнауле был установлен памятник Виктору Цою

Сегодня День памяти легендарного музыкального исполнителя Виктора Цоя.

Виктора Цоя не стало 15 августа 1990 года. Именно эту дату решили сделать днем памяти советского рок-музыканта и автора песен.

21 год назад, в в 12:28 на 35-м километре трассы «Слока — Талси» под Тукумсом в Латвии темно-синий «Москвич-2141» вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом «Икарус». За рулём этого автомобиля был сам Цой. Водитель погиб. Согласно официальной версии, он заснул за рулем от переутомления. Гибель кумира стала настоящим шоком для многочисленной армии его поклонников.

У артиста остался сын — Александр Цой. Он появился на свет в июле 1985 года в Ленинграде. Иногда сын Цоя выступает под псевдонимом Александр Молчанов. Также он является продюсером и автором видеоэффектов проекта «Симфоническое кино».

После этой трагической новости кто-то написал на стене в Кривоарбатском переулке «Виктор Цой погиб«, позже там же появилась надпись «Цой жив».

В свои молодые годы Виктор не только стал культовым советским рок-музыкантом. Он является автором десятков хитов, которые знает вся страна. Ко дню памяти легендарного исполнителя 11 лет назад в Барнауле был установлен памятник Виктору Цою.