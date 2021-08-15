Барнаульские организации приглашают на международный форум медицинского и оздоровительного туризма

Участниками форума могут стать представители туристских, санаторно-курортных и медицинских организаций.

Фото: canva.com

С 15 по 17 сентября в Санкт-Петербурге пройдет международный форум медицинского и оздоровительного туризма World Health & Medical Travel Forum. Он организован при поддержке комитета по развитию туризма города. В рамках форума состоятся выставка World Health & Medical Travel Exhibition и международная конференция по медицинскому и оздоровительному туризму, сообщает официальный сайт Алтайского края.

Форум станет знаковым событием на пути к формированию ежегодной деловой и выставочной площадки. Она будет предназначена для участников мирового рынка медицинского и оздоровительного туризма, экспорта медицинских услуг, в том числе в вопросах межгосударственного регулирования, создания центра инвестиций и цифровой трансформации в отрасли.

В нем примут участие представители Всемирной туристской организации, Совета Федерации, Министерства экономического развития России, Министерства иностранных дел России, Федерального медико-биологического агентства, Министерства здравоохранения России. Кроме того, на форуме выступят ведущие российские и зарубежные эксперты по медицинскому и оздоровительному туризму, представители общественных организаций, отмечает пресс-служба управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности.

Подать заявку на участие и получить информацию о форуме можно на его официальном сайте.









