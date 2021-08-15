Рассказываем, как начать подготовку к учебному году, чтобы ребёнку лучше адаптировался в школе

Чуть больше трех недель осталось до начала нового учебного года. За это время все родители успеют приобрести недостающую одежду, канцелярию и обувь. А вместе с этим настроить своего ребенка на новый школьный режим. Особое внимание следует уделить будущим первоклассникам.

При подготовке к школе постарайтесь создать праздничное настроение у своего ребенка.

Фото: Андрей Чурилов

С волнением в первый класс

В августе родители по традиции начинают покупать форму, канцелярию, и, конечно, морально готовиться к новому статусу – родитель первоклассника. Но самое главное во всей суматохе – помочь самому ребенку адаптироваться к новому жизненному этапу, причем как морально, так и физически. Ведь ваш малыш, становясь учеником, попадает в новую обстановку.

– После длительных каникул адаптация нужна всем: не только ученику, но и учителю, и даже директору, – рассказывает Елена Заречнева, педагог-психолог Алтайского краевого центра психолого-педагогической и медико-социальной помощи. – Две недели понадобится школьникам, чтобы включиться в работу, и до трех месяцев – первоклассникам. Прежде чем начать приготовления к учебному году, родителям стоит самим вспомнить себя в школе, избегая нервозности и каких-либо негативных оценок, создать праздничное настроение у ребенка.

Как правило, дошколята с удовольствием идут в первый класс, просто они не знают еще, что учеба – это не игра, да и выдержать 3-4 урока по 40 минут им еще сложно. Поэтому радужное настроение может исчезнуть быстро, просто потому что у ребёнка не получается сделать на уроке то, что требует учитель, или сосед по парте нашептывает обидные слова. Сын заплакал и сказал, что больше в школу не пойдет? Обнимите его, выслушайте, скажите, что любите! Поверьте, с вашей поддержкой ему проще будет преодолеть эти трудности.

– Не требуйте в первом классе высоких результатов, не сравнивайте его с соседским мальчишкой, который читает гораздо лучше, – продолжает специалист. – Задача родителя – поддержать ребенка во всем. Немаловажную роль играет и учитель, интересуйтесь у него, как ваш сын ведет себя во время уроков и перемен. Прислушивайтесь к его советам.

Елена Заречнева: «Только родители в силах поднять самооценку сыну или дочери. Верьте в своих детей, чаще говорите им, что любите их такими, какие они есть».

Режим дня

Чтобы ребенок, а особенно первоклассник, быстрее втянулся в учебный процесс, организуйте правильно режим дня, устройте ему рабочее место. У младших школьников план дня снижает тревогу, помогает физиологически справиться с возросшей нагрузкой. Утром расскажите, кто за ним придет, когда у него закончатся уроки, чем потом они будут заниматься.

– После уроков уложите первоклассника на дневной сон, а затем отправьте на прогулку и только потом усадите за выполнение домашнего задания, – подчёркивает Елена Заречнева. – Помните, что задать правила с самого начала намного проще, чем потом переучивать. При подготовке домашних заданий будьте рядом! Взрослый человек присутствует до тех пор, пока школьник не освоится, и сам не начнет раскладывать вещи, находить нужные тетради, учебники, ручки. Постепенно мама должна все меньше и меньше контролировать и дать ему больше времени на выполнение заданий. Тоже самое касается и сбора рюкзака. Он сам должен научиться отвечать за его содержимое.

Психологи советуют плавно переходить с летнего режима на учебный. К примеру, в последнюю неделю лета чаще говорить с ребенком о школе, можно встретиться или созвониться с одноклассниками. За дней десять до 1 сентября стоит начать раньше ложиться спать, а утром раньше вставать. Не менее важно подготовить заранее гардероб и канцтовары. Причем покупки совершать нужно вместе со школьником.

Собираем рюкзак

Перед тем, как отправляться по магазинам, составьте список вещей, которые нужно купить. Так вы оградите себя от ненужных трат. Согласитесь, ни к чему первокласснику калькулятор или циркуль. Ориентируйтесь пока на то, что нужно ученику здесь и сейчас. Выбирая канцтовары, помните, что ваш ребенок уже школьник и вещи должны соответствовать новому статусу. Конечно, его не выгонят с урока за ручку с перьями, но он сам и его одноклассники будут отвлекаться на яркий предмет. То же касается и различных светящихся пеналов, карандашей с резиновыми игрушками-султанчиками или ластиков в форме собачек.

Выбор канцелярии, так же как и школьной одежды, сегодня впечатляет. Можно найти по качеству и цене на любой вкус и кошелек. И все же знающие мамы советуют приобрести вещи по минимуму, и докупать в течение года по мере необходимости, ведь дети очень быстро растут. Важной покупкой, особенно для первоклассника, является ранец. Специалисты советуют для учеников начальных классов выбирать с жесткой спинкой и специальными поддерживающими валиками. Особое внимание следует обратить на его вес. Помните, что вместе с учебниками и тетрадями ваш ученик еще будет носить с собой сменную обувь, форму для физкультуры и другие необходимые для уроков вещи.