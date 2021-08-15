Цена на самый популярный крепкий алкоголь не изменится

В Союзе производителей алкогольной продукции заверили, что минимальная розничная цена на водку не изменится.

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Об этом со ссылкой на радио «Говорит Москва» рассказывает «Лента ру». По словам главы организации Игоря Косырева, цена за 0,5 литра водки по-прежнему будет составлять 243 рубля.

Уточнение потребовалось из-за публикации данных о том, что себестоимость производства выросла. В себестоимости этого вида крепкого алкоголя играют роль пшеница, подорожавшая в два с лишним раза, и стеклотара, которая выросла в цене на 30 процентов.

Ранее РБК со ссылкой на гендиректора «Татспиртпрома» Руслана Максудова рассказал, что себестоимость производства водки в 2021 году выросла на три процента, поскольку в цене выросло, все, что используется в процессе её производства.

Кроме того, руководитель предприятия по производству крепкого алкоголя подчеркнул, что такая ситуация даёт повод для роста цен водки в рознице. По словам Максудова, некоторым производителям даже приходится мириться с потерями, чтобы цены не пошли вверх, поскольку потребитель очень чувствителен к их колебанию.

Если говорить о предпочтениях россиян, то чаще всего покупают водку эконом-сегмента. Тенденция объясняется тем, что в последние два года россияне мало путешествуют и много времени проводят дома.