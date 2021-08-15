Цена на самый популярный крепкий алкоголь не изменится

В Союзе производителей алкогольной продукции заверили, что минимальная розничная цена на водку не изменится.
Об этом со ссылкой на радио «Говорит Москва» рассказывает «Лента ру». По словам главы организации Игоря Косырева, цена за 0,5 литра водки по-прежнему будет составлять 243 рубля.
Уточнение потребовалось из-за публикации данных о том, что себестоимость производства выросла. В себестоимости этого вида крепкого алкоголя играют роль пшеница, подорожавшая в два с лишним раза, и стеклотара, которая выросла в цене на 30 процентов.
Ранее РБК со ссылкой на гендиректора «Татспиртпрома» Руслана Максудова рассказал, что себестоимость производства водки в 2021 году выросла на три процента, поскольку в цене выросло, все, что используется в процессе её производства.
Кроме того, руководитель предприятия по производству крепкого алкоголя подчеркнул, что такая ситуация даёт повод для роста цен водки в рознице. По словам Максудова, некоторым производителям даже приходится мириться с потерями, чтобы цены не пошли вверх, поскольку потребитель очень чувствителен к их колебанию.
Если говорить о предпочтениях россиян, то чаще всего покупают водку эконом-сегмента. Тенденция объясняется тем, что в последние два года россияне мало путешествуют и много времени проводят дома.