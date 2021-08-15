День археолога: самые удивительные находки Алтая

Сегодня, 15 августа, отмечают свой профессиональный праздник археологи.

Фото: canva.com

Археология – наука, изучающая быт и культуру древних народов по дошедшим до нас вещественным памятникам.

Это совершенно особенная профессия. Именно археологи делают бесценный вклад в установление важнейших исторических фактов. Благодаря их кропотливому труду у нас есть возможность раскрыть загадки прошлого, узнать, чем занимались наши предки, какие сооружения строили, как жили и вели свой быт.

Археологические сенсации случаются не так часто. Некоторые из таких грандиозных находок были сделаны в республике Алтай и Алтайском крае. Сегодня — самое время познакомиться с некоторыми из них.

1. Принцесса Укока

В 1993 году в разграбленном кургане на плато Укок обнаружили мумифицированные останки забальзамированной 25-летней девушки. Находку назвали одной из самых значимых в археологии второй половины ХХ века. «Принцесса Укока» принадлежала к представителям пазырыкской археологической культуры, распространенной в VI—III вв. до н. э. на территории Алтая.

Фото: notivory.com

Обнаруженная археологами девушка была одета в шелковую рубашку, шерстяную юбку, на голове был парик и головной убор. На левой руке у неё были четыре татуировки, самая крупная из них — олень с клювом грифона и рогами козерога.

2. Денисовские люди

Археологи обнаружили эту находку в 2008 году в Денисовой пещере в Алтайском крае. Это был мизинец. Его обладателя назвали Денисовым человеком. Учёным удалось установить, что пальчик принадлежал тёмноволосой и кареглазой девочке, возрастом около лет восьми.

Фото: old.archaeology.nsc.ru

Изучение ДНК выдало сенсацию — кость принадлежит особому представителю человеческого рода, отличного от неандертальца и кроманьонца. Также к настоящему времени в пещере найдены зубы и фрагменты черепа еще четырёх денисовцев. Самые древние из них датируются 195 тысяч лет назад — двух неандертальцев и метиса двух этих видов. Установлено, что денисовские люди жили на территории Сибири примерно 100–40 тысяч лет назад. Обнаруженные останки свидетельствуют о существовании ранее неизвестного вида людей, сильно отличавшихся от неандертальцев и Homo sapiens.

3. Скифский воин с конем

Захоронение скифского воина с конем нашли археологи в Советском районе Алтайского края в 2015 году.

Фото: altairegion22.ru

Древние курганы датируются VI-V века до нашей эры. Они были обнаружены еще в 20-е годы ХХ века. Но во время освоения целинных земель они распаханы и стали практически незаметными. Летом 2015 года было исследовано 182 кв метра площади, удалось найти оба кургана. Сенсационной находкой археологов сталскифский воин с конем. Он был захоронен с оружием и предметами быта: скифским мечом, боевым поясом, бронзовым чеканом, остатками кожаного ремня и золотой фольгой, которой украшали одежду и посуду.

4. Петроглифы

В 1881 году был обнаружен Гигантский комплекс наскальных рисунков — петроглифы долины Елангаш. Их открыли в Кош-Агачском районе Республики Алтай.

Фото: skala-tour.ru

К слову, находку обнаружил направленный на строительство Чуйского тракта инженер Михаил Брещинский.

Десятки тысяч петроглифов расположены на обеих берегах реки Елангаш на протяжении 18 километров в полосе шириной до 1,5 километров. Самые типичные сюжеты отражают сцены охоты.

5. Диадема из бивня мамонта

Находки в Денисовой пещере удивляли не раз. В 2018 году СМИ в Солонешенском районе археологи обнаружили фрагмент древней диадемы из бивня мамонта. Учёные предположили, что этот экспонат относится к эпохе палеолита. Возраст диадемы датируется примерно в 45-50 000 лет.

Фото: lite.mir24.tv

Эксперты утверждают, что древние люди носили такой предмет, чтобы поддерживать волосы. На диадеме обнаружено много потертостей и царапин от частого ношения. Кроме того, обруч не был украшен орнаментом, что говорит о повседневности использования предмета.

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