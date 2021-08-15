Не ударь в грязь лицом: мини-словарь правильных ударений для барнаульцев

Замечено,что большинство слов русского языка барнаульцы произносят с правильной постановкой ударения. Однако эксперты выделяют примерно 500 слов, с ударением в которых горожане постоянно сомневаются.

Фото: canva.com

«Вечерний Барнаул» предлагает своим читателям мини-словарь с самыми хитрыми ударениями.

1. Закрутим болты на мостах

Начнём с ударения, которое не подчиняется никаким правилам. Ударение в родительном падеже во множественном числе падает на окончание. Всё же русский язык очень удивителен!

2. Договор дороже денег

В Барнауле часто можно услышать и «до́говор» и «договора́». Запомните: таких слов не существует! В словаре зафиксирована единственная литературная норма:

3. В каталоге монолог

В русском языке много слов с корнем «лог»: диало́г моноло́г, проло́г, эпило́г, которые у горожан не вызывают сомнений, и они правильно ставят ударение. Но откуда берётся ката́лог? Возможно, некоторые произносят это слово по аналогии с «ана́логом». Предлагаем верный вариант запомнить с помощью рифмованной «запоминалки»: «Мой моноло́г про катало́г имел проло́г и эпило́г».

4. И всё же: торты́ или то́рты ?

Вкусные торты, красивые банты и теплые шарфы. Без словаря здесь не обойтись. И он фиксирует только один вариант: ударение неоспоримо падает на первый слог: то́рты, то́ртов, то́рта. То же касается и ша́рфа, ша́рфов, а также ба́нта и ба́нтов.

5. Любви все во́зрасты покорны

Так и запомните: во́зрасты, а не возраста́! Эти строки Александра Сергеевича Пушкина, которые знают люди всех во́зрастов, прекрасно помогают запомнить произношение этого слова. Кстати, ударение останется неизменным во всех падежах: «разных во́зрастов», «думать о во́зрастах».

6. Ходатайство о переносе ударения

Хода́тайствуйте не хода́тайствуйте, а хода́тайство в ходата́йство не превратиться! Это слово барнаульцы тоже часто произносят неправильно. Возможно, это пошло из профессионального сленга — представители внутренних органов часто говорят именно так. Но литературная норма диктует нам единственный верный вариант: постановка ударения в данном слове — на второй слог.

7. Завидно, да?

Среди жителей Барнаула часто слышится «за́видно». И становится очень зави́дно, когда в другом культурном городе это слово произносится правильно. Попробуйте запомнить с помощью рифмы: «Сначала было мне оби́дно, но понял я: ему зави́дно!»

8. Введите логин и пароль

Ну ладно, эти сложные слова, произносительные нормы которых зафиксированы ещё 300 лет назад, но вот от современного «логина» никто такого не ожидал! Оказывается, в этой, до боли знакомой фразе абсолютное большинство барнаульцев в слове «логин» ставят ударение неправильно!

Слово «логин» заимствовано из английского языка: log — «журнал« или «перечень», и in — «в». Переводится — «отметиться в журнале», а если дословно — «войти в». Ударение в английском языке падает на in.

Орфографический словарь института русского языка им. В. В. Виноградова РАН фиксирует единственно правильный вариант произношения с ударением, которое, как и в английском, падает на второй слог — логИ́н.

9. «Подарок сразу вручат, а может быть, вручат!»

Казалось бы, здесь-то всё ясно. Ан нет — не соответствует литературной норме распространённое ныне в устной речи барнаульцев: «вру́чат»!

В слове «вручат» ударение никогда не падает на корень. Это касается и будущего времени, и любых других форм. Так что и подарок, и грамоту, и телеграмму — только вруча́т.

Запомните: начальник вручи́т работникам грамоты. Мы вручи́м ключи от квартиры соседке, которой, кстати, пору́чим поливать цветы.

10. Телефон звонит!

И, конечно, легендарное барнаульское «звони́т», которое часто проверяют словом «звон» и произносят — «зво́нит».

По статистике поисковых запросов оказывается, что об ударении в этом слове спрашивают около 50 000 раз в месяц! Оно и понятно — в современном мире слово «звонит» стало негласным пропуском в мир грамотности.

Языковые нормы гласят, что во всех личных формах в настоящем времени ударение в глаголе «звонить» падает на суффикс «и», если такового не существует — на окончание. Правильно этот глагол следует употреблять только так. В прошедшей форме ударение в слове «звонить» тоже приходится на суффикс «и».

Вот такой мини-словарь у нас получился. А у вас произношение каких слов вызывает сомнение? Сообщите нам, и мы вам обязательно перезвони́м, а может, и перезво́ним.