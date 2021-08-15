Отложенный результат. Будут ли в художественной гимнастике барнаульские чемпионки?

Накануне Дня физкультурника, который отмечается сегодня, 14 августа, указом Президента РФ тренеру по художественной гимнастике барнаульской спортшколы «Жемчужина Алтая» Елене Наумовой присвоено звание «Заслуженный работник физической культуры РФ».
Новость о присвоении почетного звания Елену Наумову застала на сборах – сейчас юные гимнастки из «Жемчужины Алтая» тренируются на базе санатория «Станкостроитель».
– Конечно, это приятная новость, – улыбается Елена Викторовна. – Но я пока еще не осознала значимость, если честно. Самое главное – я как работала, так и буду работать, а от звания мое отношение к профессии не изменится.
– Вы сейчас на сборах. А как же каникулы у детей?
– Они уже отдохнули, пора и за работу браться. А такие сборы полезны им, чтобы встрепенулись, характер закалили. На обычных тренировках они позанимались – и домой пошли. А тут все вместе, тренировок много, пусть они небольшие, но часто.
– Какое у вас свое гимнастическое прошлое?
– Я дошла до звания кандидата в мастера спорта. Тренировалась в городе Нижняя Тура Свердловской области, мой наставник Любовь Васильевна Беляева сейчас работает в омском Центре олимпийской подготовки. Сейчас я понимаю, что была не амбициозным спортсменом. Мне больше важен был процесс тренировок, а не результат. И сразу хотела быть тренером, потому поступила в институт физкультуры в Омск. В 1987 году его окончила и приехала сюда, в Барнаул, по распределению. Сначала работала в спортобществе «Спартак», потом нас слили в единое ФСО Профсоюзов, отдали котельному заводу. После этого появилась ДЮСШ «Студия-спорт», сейчас «Жемчужина Алтая». Я даже не отслеживала свои записи в трудовой книжке, по сути, работаю в одном месте.
– В годы ваших занятий какой была художественная гимнастика?
– Хорошей. Надеюсь, после Игр в Токио к ней пересмотрят требования в плане красоты и грации, она вернется к былым традициям.
– Не так давно к нам приезжала чемпионка мира Александра Солдатова, она считает, что сейчас артистизм, женственность в гимнастике не ценятся.
– Так и есть. Сейчас все требования на предмет, а изящество и красота пропадает, правила такие. Обычно после каждого олимпийского цикла их меняют. И сейчас я читаю новые, да, в них еще нужно вникать, но на первый взгляд там больше российских, советских традиций, тем, как раз возвращение к той красоте. Вообще, изменение правил – это нормально. Спорт развивается, пробуются разные варианты. Раньше бросить предмет и выполнить элемент, пока он летит, было чем-то выдающимся, а сейчас в порядке вещей.
– Можете поделиться мнением насчет ситуации с художественной гимнастикой на Олимпиаде в Токио? Вы верите, что есть заговор, чтобы отобрать у России господство в этом виде спорта?
– Разрешите, я не буду комментировать. Конечно, мы все смотрели, переживали, как раз на сборах были. Нам тоже очень хотелось эти две медали. Но чтобы о чем-то конкретно говорить, надо быть там, знать ситуацию. Хочу сказать одно – сейчас в гимнастике не оценивается красота, амплитудность движений, изящество, находки тренера и спортсмена – то, в чем мы всегда были сильны. Оценивается тело и предмет, та самая сложность тела, о которой в последнее время много говорится.
– Как сейчас изменились сами спортсменки?
– Другой характер. Сейчас гимнастки – прямо девочки-девочки. Раньше спортсменки были более упертые. Может, воспитание сейчас другое, но дети горели, хотели заниматься. А сейчас надо заставлять. Всем нужна сиюминутная медаль. В гимнастике – отложенный результат, то, что делаем сейчас, будет работать потом.
– В гимнастику девчонки приходят в три-четыре года. Как в этом возрасте ребенка заставить работать?
– В этом возрасте и не надо заставлять. Главное – влюбить его в гимнастику, и до первого разряда мы стараемся это делать. А потом уже начинается работа на результат. Кто этот переходный период в 10-12 лет проходит, тот добивается результата.
– Когда с трех лет у ребенка постоянные тренировки и поездки по соревнованиям, у него детство есть?
– Конечно, есть. Вон сейчас они, как и все, в телефонах сидят, «Тик-Токи» снимают. И читают, и бегают, и дружат – на все есть время.
– Елена Викторовна, в Барнауле много гимнастических школ, иногда кажется, что они, скажем так, не все и не всегда дружат.
– Всякое бывает. Но без общей работы не будет результата. Один тренер видит процесс так, другой иначе. Все надо обсуждать, подсказывать. В ближайшее время мы хотим попробовать новую форму – первый раз за всю нашу историю организуем совместные тренировочные сборы для всех наших школ, приглашаем всех. Попробуем поработать в таком формате. Надеюсь, что это даст результат, поедем на первенство СФО, достойно выступим. А то уже надоело 5-7-е места занимать. Наши гимнастки однажды попадали в финал многоборья на первенстве России, это у многих вызвало удивление. А хочется, чтобы это стало системой.
– Для вас как для тренера удовлетворение от работы в чем, в результате?
– Не только. Главное, хочется видеть, чтобы дети «горели» в процессе работы. Слышали, слушали, пытались сделать все, как нужно. А выиграли или проиграли, в этом случае уже не так важно.
– На Олимпиаде в Токио в составе сборной Белоруссии были две барнаульские гимнастки – Анастасия Салос (восьмое место в личном зачете), тренировавшаяся в краевой СШОР и Арина Цицилина (пятое место в командном зачете) из вашей школы. А в сборной России мы наших девочек когда-нибудь увидим?
– Хочется в это верить. Тренерские кадры у нас есть, наши девочки востребованы в центрах олимпийской подготовки, там много спортсменок из Барнаула. Когда приглашают, лично я не против. Конечно, жалко отпускать, но главное, чтобы детям было хорошо, они пришли к своей цели. А там все-таки ближе к звездам. Кстати, наша гимнастка есть и в сборной Германии – Даша Варфоломеева. А в Белоруссии еще выступает Даша Грохотова, здесь она тренировалась в СЦ «Эланс».
– Как вы относитесь к мужской художественной гимнастике?
– В японском варианте – положительно. В испанском – отрицательно. Мальчики в купальниках и с лентами – это неправильно. А вот японские выступления, особенно групповые, мне нравятся. Мы, кстати, пытались проводить набор мальчиков, но не идут. Видимо, все представляют себе именно испанский вариант. А в таком случае даже мне за мальчиков страшно.
Помимо Елены Наумовой, звание «Заслуженный работник физической культуры РФ» присвоено директору Краевого шахматного клуба Марине Науаевой и тренеру бийской СШ «Заря» Рашиду Фаляхову.