Правило нулевого дохода: что это и как применяется, разъясняет эксперт

С новыми социальными выплатами в употребление вошло и новое понятие – нулевой доход. Почему для назначения пособий важно получать доходы и какие причины его отсутствия считаются уважительными, разъясняет эксперт.

Рисунок Александра Ермоловича

– Правило нулевого дохода применяется к новым выплатам: это пособия женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, а также ежемесячные пособия родителям, в одиночку воспитывающим детей от 8 до 16 лет включительно, – рассказывает Юлия Овчарова, заместитель начальника отдела социальных выплат УПФР в г. Барнауле.

Одним из критериев определения права на новые ежемесячные пособия является размер дохода на человека не выше прожиточного минимума в регионе или уважительные причины его отсутствия. Это правило распространяется как на самого заявителя, претендующего на выплату, так и на всех взрослых членов его семьи. Например, при работающих родителях для ребенка от 18 до 23 лет одинаково приемлемо как приносить стипендию в счет общих доходов семьи, так и обучаться без получения стипендии – в последнем случае он попадает под действие «правила нулевого дохода». Если сразу несколько членов семьи отвечают требованиям данного правила, такие ситуации специалисты Пенсионного фонда рассматривают индивидуально.

К объективным жизненным обстоятельствам, которые позволяют назначать выплаты, относятся: отсутствие доходов у заявителя или одного из членов семьи, если она многодетная; отсутствие доходов, если заявитель является единственным родителем, имеющим несовершеннолетних детей; уход за ребенком младше трех лет; уход за гражданином с инвалидностью или пожилым человеком старше 80 лет; обучение на очной форме заявителя или членов семьи моложе 23 лет без получения стипендии; срочная служба в армии и 3-месячный период после демобилизации; прохождение лечения длительностью от 3 месяцев и более; официальный статус до 6 месяцев безработного; отбывание наказания и 3-месячный период после освобождения из мест лишения свободы.

Периоды отсутствия доходов должны составлять в совокупности 10 и более месяцев расчетного периода, то есть трехмесячное лечение в больнице не даст оснований для начисления пособия, если весь оставшийся расчетный период заявитель не получал доходов. Но если другие члены его семьи также попадают под действие «правила нулевого дохода» – это тот самый случай, который специалисты будут рассматривать подробно.

– Уважительные обстоятельства мы суммируем, – разъясняет Юлия Овчарова. – Скорее всего, человек соответствует нескольким пунктам из списка либо работает в течение какого-то периода. Нюансов очень много, к каждой конкретной ситуации нужен индивидуальный подход. И каждую ситуацию необходимо рассматривать в совокупности, чтобы вычленить то главное, что нам нужно для принятия решения. Периоды отсутствия доходов тоже оцениваются в совокупности, и если в целом этот срок составляет 10 и более месяцев расчетного периода, то решение об отказе в выплате не будет приниматься. А вот если меньше – здесь уже возникают дополнительные вопросы.

Все это звучит сложно, но преследует здравую цель – отсеять из числа получателей выплаты тех недобросовестных граждан, которые живут на пособия, не стараясь обеспечивать семью собственным заработком. Правда, ограничения по нулевому доходу коснулись и работников, получающих черную зарплату – по документам они не являются безработными без уважительной причины. При этом могут быть учтены другие виды денежных поступлений.

– При расчете среднедушевого дохода учитываются доходы семьи, полученные в денежной форме, – перечисляет Юлия Овчарова. – Это зарплата, пенсии, пособия, в том числе на детей, и другие выплаты по обязательному соцстрахованию. Сумма полученных алиментов тоже идет в доход. Сюда же относятся стипендии студентам-очникам, выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц, денежное довольствие военнослужащих, дивиденды, проценты и иные доходы от операций с ценными бумагами, вкладов, аренда и т.д. А, например, пособие для беременных в последующем включаться в доход не будет.

Не учитываются в составе доходов: – выплаты на детей от 3 до 7 лет, которые были получены в прошлые периоды на этого ребенка;

– единовременная материальная помощь и страховые выплаты;

– средства, предоставленные в рамках социального контракта;

– суммы пособий и иных аналогичных выплат, а также алиментов на ребенка, который на день подачи заявления достиг возраста 18 лет (23 лет – в случаях, предусмотренных законодательством субъектов Российской Федерации);

– компенсационные выплаты по уходу за ребенком-инвалидом (10 тыс. руб.).

Сведения о доходах учитываются за 12 месяцев, но отсчет этого периода начинается за 4 месяца до даты подачи заявления. Например, если обратиться за выплатой в августе 2021 года, то будут учитываться доходы с апреля 2020 года по март 2021 года включительно.