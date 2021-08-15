Предвестник инфаркта: кардиолог рассказал, при каком симптоме нужно обратиться в больницу

Игорь Кочанов, заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения СЗГМУ им. И.И. Мечникова, назвал симптом инфаркта, который появляется за несколько дней до приступа.

«За несколько дней до инфаркта может появиться кратковременное чувство жжения или дискомфорта в груди во время ходьбы или физической нагрузки, которые ранее вы у себя не наблюдали», − поделился врач.

Также к типичным проявлением инфаркта Кочанов отнёс продолжительные давящие боли за грудиной, которые сопровождаются холодным потом и чувством страха. Он уточнил, что после выявления этих признаков необходимо оперативно обратиться в медицинское учреждение.

По материалам РИА Новости.