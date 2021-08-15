Соцсети: барнаулец стрелял в мужчину, к которому приревновал жену

Сегодня, 15 августа, около 13:00 в Барнауле неизвестный, стрелял из травматического пистолета в мужчину.

Фото: canva.com

Во «ВКонтакте» в группе «Инцидент Барнаул» появилось сообщение, о том, что по адресу: ул. Просторная, 135 барнаулец стрелял в мужчину из травматического пистолета.

После этого стрелок скрылся на автомобиле.

Раненый мужчина пояснил, что нападавший приревновал к нему свою жену. Отмечается, что у пострадавшего два ранения: в голову и руку. Его увезла скорая помощь.

Подозреваемый оперативно задержан и доставлен в отдел полиции по Индустриальному району. На месте происшествия работает экипаж ДПС.