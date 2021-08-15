«Пупырка» для барнаульцев: лучшие лайфхаки по применению воздушно-пузырьковой плёнки

«Пупырку» любят все — от мала до велика. Каждый из нас хотя бы раз использовал воздушно-пузырьковую плёнку не по назначению. Нет доступнее и лучше лекарства от стресса, чем пощёлкать такой кусочек целлофана!

Фото: canva.com

Как же вожделенно некоторые делают этот «чпок», когда попадается под руки воздушно-пузырьковая плёнка. Хлопая и хлопая, монотонно продвигаясь по всей поверхности плёнки, человек может настолько увлечься процессом, что забывает о том, что происходит вокруг. Однако есть у такой упаковки, помимо антидепрессивной, и другие, весьма любопытные и широко применимые в хозяйстве свойства.

Пупырчатая история происхождения

Идея создания воздушно-пузырьковой плёнки принадлежит американскому инженеру Альфреду Филдингу и шведскому изобретателю Марку Чаваннесу. По просьбе одного авангардного дизайнера они пытались создать оригинальные и практичные пластиковые текстурные обои, которые должны были иметь бумажную основу, но при этом их можно было бы легко чистить. Разработчики склеили две полиэтиленовые шторки для ванной, между слоями которой оставили пузырьки воздуха. Но большого интереса на рынке это изобретение не вызвало. Тогда они пытались реализовать плёнку как укрывной материал для теплиц. Но даже попытка продажи самой технологии не увенчалась успехом.

Судьбоносная идея пришла Альфреду Филдингу во время путешествия на самолете. Ему показалось, что облака смягчают приземление авиалайнера. Это послужило отправной точкой перевоплощения пузырчатой плёнки в амортизирующую упаковку для перевозки хрупких товаров.

В январе 1960 года Филдинг и Чаваннес основали собственную компанию по производству упаковки, которой дали название «Запечатанный воздух». На массовое производство им не сразу удалось выйти. Только в середине 1960-х гг. один из менеджеров компании Фредерик Боуэрс представил IBM пузырчатую плёнку как новую уникальную упаковку для компьютеров. До этого транспортной упаковкой для электроники служили старые газеты.

Сейчас Sealed Air работает более чем в 50 странах мира. Её доход составляет около 4 миллиардов долларов. Воздушно-пузырьковая плёнка стала не только универсальным упаковочным материалом, но и частью массовой культуры.

Фото: canva.com

Лайфхаки по применению воздушно-пузырьковой плёнки

1. Защита мебели

Накройте пупырчатой плёнкой двери, мебель и другие предметы, которые нужно сохранить в целости, когда делаете ремонт — это отличное защитное средство.

2. Изоляция окон

Вы можете использовать плёнку для изоляции окон дома или на даче. С этой целью её также часто используют для теплиц.

3. Защита ветрового стекла зимой

Морозным зимним вечером расстелите «пупырку» на лобовом стекле машины и прижмите дворниками. Тогда оттаивание «визора» утром пройдёт намного быстрее. Триплекс не промерзает, оставаясь практически прозрачным. Проще говоря, пять минут, потраченные заранее, приведут к получасу экономии на следующий день.

Фото: canva.com

4. Для растений и деревьев

«Пупырка» защитит молодые деревья и растения в вашем саду от вредителей и заморозков. Просто оберните этой плёнкой насаждения, и они хорошо перезимуют.

5. Защита коленей

При выполнении работ по дому или в саду часто приходится стоять на коленях на твёрдом полу или сухой земле. Это не приносит ни удовольствия, ни пользы здоровью: на коже могут появиться синяки или некрасивые натёртости. Мало того, это вредно для суставов. Избежать таких неудобств поможет «пупырка», которую нужно подложить под колени.





6. Для безопасности дома

В жизни случается всякое. Подложите пузырчатую плёнку под дверной коврик, и вы узнаете приходил ли кто-то, пока вас не было дома.

7. Защита палатки

В походе на природу «пупырка» просто необходима. Она может обеспечить дополнительную теплоизоляцию, поэтому положите её на дно палатки или вокруг спального мешка.

8. Для сыпучих смесей

Если упаковать в воздушно-пузырьковую плёнку сыпучие смеси, то они не наберут влагу и не слипнутся.

9. Защита от гниения овощей и фруктов

Оберните «пупыркой» ящик с фруктами и овощами. Благодаря этому они сохранят свежий вид.

10. Сумка-холодильник

Фото: canva.com

Донести мороженое или охлаждённые напитки из магазина домой в жаркие дни поможет всё та же «пупырка». Для этого листы пузырьковой плёнки уложите на дно и по бокам вашей продуктовой сумки — у вас получится отличная сумка-холодильник для переноски замороженных продуктов. Не забудьте также укрыть продукты и сверху, чтобы дольше сохранить их холодными.

11. Против конденсата на поверхности сливного бачка

Во время отопительного сезона поверхность сливного бачка на унитазе может «потеть», покрываясь каплями конденсированной влаги. Это происходит из-за того, что холодная вода, испаряясь, конденсируется на ближайшей подходящей поверхности. Просто положите внутрь бачка или приклейте на скотч кусок пузырьковой плёнки, и конденсация по причине резкого перепада температур исчезнет.

12. Хранение сумок, обуви и одежды

Фото: canva.com

Вещи выглядят в магазине прекрасно, но в шкафу они могут деформироваться и мяться. Чтобы сохранить форму вещей, заполните их пузырьковой плёнкой.

13. От ржавчины

Если хотите что-то сберечь от ржавления, оберните это «пупыркой».

14. Тёплое жильё для братьев меньших

Фото: canva.com

Утеплите зимой собачью будку с помощью «пупырки». Закрепите её на стенках и разместите на полу. Кстати, животных тоже забавляет лопать пузырьки.

15. Для клубники

Пузырьковая плёнка отлично помогает при посадке клубники и других садовых культур. Просто оберните ею клубнику, чтобы плоды не спадали на землю.

А какие способы применения «пупырки» знаете вы?