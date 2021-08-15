В России отмечается День Воздушного флота. Рассказываем интересные факты об авиации

День Воздушного Флота России — профессиональный праздник авиаторов, инженерно-технического и диспетчерского состава, бортпроводников и всех работников авиационной инфраструктуры нашей страны.

Фото: canva.com

Ранее этот праздник назывался «День Авиации».

Этот день отмечается ежегодно в третье воскресенье августа в соответствии с постановлением Президиума Верховного Совета РФ от 28 сентября 1992 года «Об установлении праздника День Воздушного Флота России». В 2021 году День Воздушного Флота России приходится на 15 августа.

Праздник имеет двух отцов-основателей: Николай II и Иосиф Сталин. В разные годы в августе они оба отдали значимые для российского воздухоплавания распоряжения. Первый в 1912 году приказал создать формирование военно-воздушных сил, которому были вверены все проблемы, связанные с развитием соответствующих войск.

Через два десятка лет Иосиф Сталин установил в Советском Союзе традицию праздновать День воздушного флота СССР.

Сложно переоценить значение воздушного транспорта в жизни нашей страны. На огромной территории в некоторые населенные пункты можно добраться только по воздуху. Авиация обеспечивает мобильность людей, решает важнейшие социальные задачи по снабжению жителей труднодоступных районов продуктами питания, медикаментами и другими предметами первой необходимости. Нельзя не отметить участие авиации в содействии развития деловой активности и обеспечивании межрегиональных связей.

Рассказываем интересные факты о воздушном флоте.

1. Согласно правилам системы международной авиации, каждый аэропорт, имеет трехбуквенный код на латинице. В России этот код на кириллице.

2. Уфа – единственный аэропорт, название которого и в международной, и в российской системах звучит одинаково: УФА – UFA.

3. Многим пассажирам самолётов кажется, что привычная еда имеет совершенно другой вкус. На самом деле причиной этому служит шум полёта. При высоком уровне шума еда кажется менее солёной или сладкой, но при этом более хрустящей.

4. На логотипе BMW изображён пропеллер самолёта. Автомобиль унаследовал его от «родителя» — компании Rapp Motorenwerke. Сегменты круга были раскрашены в белый и синий цвета в связи с тем, что они являются символическими для Баварии, где располагается производство.

Фото: canva.com

Всё дело в том, что изначально BMW была создана для производства двигателей самолётов. Только через 10 лет завод начал выпуск автомобилей. Позже маркетологи BMW придумали легенду о том, что на логотипе изображён стилизованный белый пропеллер аэроплана, рассекающий синее небо.

5. Первой стюардессой на борту самолета стала американка Эллен Черч. Девушка была по образованию медсестрой и имела лицензию на управление самолетом. В 1930-м году она подала заявление о приеме на работу в авиакомпанию «Boeing Air Transit». Кроме прямых обязанностей, девушка носила багаж, заправляла баки топливом, заводила часы в кабине пилота, била мух и т.д.

6. На заре развития авиации пилоты массово носили шёлковые шарфы. Дело в том, что из-за отсутствия приборов для отслеживания врагов пилотам приходилось постоянно крутить головами, высматривая самолёты противника. При этом шея сильно натиралась о воротник. Именно для того, чтобы предотвратить это, в обмундирование лётчиков были введены шёлковые шарфы.

7. В годы Второй Мировой войны в СССР велась работа над созданием летающего танка — летательного аппарата на базе танка А-40.

В ходе лётных испытаний танкопланер буксировался самолётом ТБ-3 и смог подняться на высоту 40 метров. Инженеры предполагали, что после отцепления буксировочного троса танк должен самостоятельно планировать в нужную точку, сбрасывать крылья и сразу вступать в бой. Проект был закрыт из-за отсутствия более мощных буксировщиков, которые были необходимы для решения более важных задач.

8. До изобретения радара обнаружением приближающихся самолётов противника занимались специальные «слухачи». Принцип их оборудования был такой: огромные микрофоны передавали звук в уши оператора. Иными словами, определение положения воздушных объектов велось с помощью огромных стетоскопов.

Фото: fishki.net

9. Согласно исследованиям, каждый час перелета человек теряет до двух стаканов жидкости из организма. Во время долгих перелетов дегидратация может привести к тромбозу. Поэтому необходимо пить воду до, во время и после перелета.

10. На большинстве самолетах, совершающий международные рейсы, в хвостовой части изображён флаг государства, которому принадлежит авиалиния. В левой части цвета расположены в правильном порядке, в правой — наоборот. Именно так выглядел бы флаг на флагштоке.

Фото: obshe.net

11. Из шести миллионов деталей состоит Боинг 747.

12. Габаритные огни на крыльях самолетов Аэробус сверкают двойной вспышкой, на Боингах — одинарной.

13. Кислородные маски рассчитаны лишь на 15 минут. Однако не стоит паниковать, так как этого времени достаточно пилоту, чтобы опустить самолет на ту высоту, где можно дышать свободно.

14. Известно, что некоторые авиакомпании запрещают пилотам носить бороды. Всё из-за того, что в экстренной ситуации пилотам, как и пассажирам нужно будет надеть кислородную маску, а борода может этому помешать.

15. Первый коммерческий пассажирский авиарейс состоялся более 100 лет тому назад.