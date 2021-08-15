Вузы региона активно участвуют в развитии профильного образования в барнаульских школах

На прошлой неделе между руководителями барнаульской гимназии № 27 и Алтайского государственного университета впервые подписано двухстороннее соглашение о сотрудничестве. В июле аналогичный документ закрепил рабочие отношения между гимназией и Алтайским государственным медуниверситетом, теперь их взаимодействие, которое было налажено несколько лет назад, выйдет на новый уровень.

Если раньше ребята ходили в АГМУ только на экскурсии, то теперь будут посещать там занятия.

Фото предоставлено АГМУ

Из школы – в лабораторию

Классы естественно-научного, или, как их еще называют, медицинского профиля в гимназии № 27 существуют уже несколько лет. В них обучаются ребята старшего звена, планирующие стать врачами, – на сегодняшний день еще идет зачисление десятиклассников, но в общей сложности их в этом учебном году будет около 50 человек. В рамках программы школьники на углубленном уровне изучают такие школьные предметы как химия и биология, а также знакомятся с азами университетских дисциплин. В частности, с основами латинского языка, которые на первом курсе обучения в медуниверситете даются не так просто.

– Профильные классы мы рассматриваем не просто как углубленное изучение или расширение знаний по каким-то отдельным дисциплинам, но еще и как возможность получения практического опыта, – рассказывает директор гимназии № 27 Ольга Бутенко. – В связи с этим мы с коллегами из вуза пришли к выводу, что необходимо провести апгрейд уже выстроенных взаимоотношений и заключить новое соглашение. Теперь наши ребята смогут выполнять практические работы по биологии, химии и, возможно, физике в лабораториях университета. Это вызовет интерес к обучению, повысит мотивацию и, безусловно, повлияет на качество освоения программы.

Ольга Бутенко: – При таком взаимодействии у вузов появляется уникальная возможность обнаружить талантливого ребенка, начать с ним работу и буквально за руку привести в профессию.

Также у школьников, которые занимаются проектной деятельностью, кроме учителя-наставника появится настоящий научный руководитель. Это позволит вывести исследовательские работы детей на новый уровень, с более серьезными выводами и научным обоснованием.

– Самое главное, что в нашей гимназии есть для этого база, – подчеркивает Ольга Бутенко. – Мы – одна из немногих школ в городе, у кого есть действующая теплица. Мы ухаживаем за ней, постоянно обновляем и в будущем планируем здесь закладывать опыты под руководством преподавателей университета, что выльется в целую серию проектов.

К слову, развивать медицинское направление в гимназии планируют не только в рамках работы профильных классов, но еще и в начальном и основном звеньях, с подобной инициативой неоднократно выступали родители гимназистов. Преподаватели вуза будут встречаться со школьниками в рамках классных часов, профилактических бесед, уделят внимание проблемам инфекционных болезней (в таких встречах запланировано также участие родителей), расскажут о профилактике, прививках.

Фото предоставлено АГМУ

После подписания соглашения с АГМУ уместно говорить о том, что гимназия № 27 может стать одним из базовых учреждений Алтайского государственного медицинского университета для подготовки будущих абитуриентов и проведения профориентационной работы.

Новое направление

Гимназия № 27 активно ищет партнеров среди высших учебных заведений, которые, с одной стороны, могли бы поделиться своими ресурсами, а с другой – обрели бы что-то полезное для себя во взаимодействии со школьниками. В прошлую пятницу аналогичное двухстороннее соглашение образовательная организация заключила с Алтайским госуниверситетом.

– В классическом университете есть действительно очень хорошие проекты для школьников, начиная с седьмого класса, – отмечает Ольга Бутенко. – С этого возраста у ребят начинается углубленная математика и им будет более понятна, к примеру, информация про искусственный интеллект, цифровизацию. Эта тема может стать продолжением в освоении программы по робототехнике, которая реализуется в гимназии. Кроме того, мы договорились о возможностях использования ресурсов университета для преподавания биологии и физики – в вузе разработан очень интересный курс «Биофизический эксперимент», где рассматривается взаимодействие разных естественных наук. Сюда мы планируем привлечь учащихся восьмых-девятых классов, подразумевая, что часть из них будет замотивирована на дальнейшее поступление в профильный естественно-научный класс. Ребят старшей ступени в вузе будут готовить к ЕГЭ.

В планах, при поддержке лучших учителей гимназии, вывести ребят из предметной области на более высокий уровень, в частности, на участие их в олимпиадах, которые проводят АГМУ и АлтГУ. В случае успеха ребята смогут поступать в вузы на особых условиях.