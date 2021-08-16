Асфальт укладывают около Барнаульской школы

Решение заменить асфальт приняли 14 августа на выездном совещании Вячеслав Франк, депутат Госдумы Даниил Бессарабов и депутат Барнаульской городской Думы Иван Нифонтов.

Фото: администрация Барнаула

Родители учащихся школы № 37, которая расположена в Барнауле на ул. Георгия Исакова, 120а, попросили отремонтировать школьный стадион. Ремонт этого объекта сорвался из-за нерадивого подрядчика и в силу обстоятельств, связанных с удорожанием стройматериалов.

Тогда глава города поручил увеличить финансовые вложения в реконструкцию стадиона до 6,5 млн рублей. Также он сказал заменить асфальт на беговой дорожке на специальное прорезиненное покрытие. Средства выделят из городского бюджета, и к концу сентября 2021 года стадион реконструируют. Кроме обновления беговой дорожки на самом поле должны установить спортивные тренажёры, малые архитектурные формы, выполнить благоустройство.

Планируется заменить асфальт вокруг всей школы, отремонтировать цокольную часть здания, заменить оставшиеся деревянные окна на пластиковые, пишет пресс-служба мэрии.