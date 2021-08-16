Барнаульские образовательные организации готовы к новому учебному году

С 26 июля по 13 августа 2021 года в Барнауле проверяли их готовность к новому, 2021/22 учебному году.

Фото: администрация Барнаула

За указанный период члены комиссии проверили 87 школ, 154 детских сада и 20 организаций дополнительного образования. Особое внимание при приёмке они уделили вопросам соблюдения требований безопасности, техническому состоянию зданий и благоустройству территорий.

По заключению комиссии все образовательные организации успешно прошли приёмку и готовы встречать детей в новом учебном году, пишет пресс-служба мэрии.