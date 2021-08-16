«День фронтовой собаки» пройдёт в Барнауле

Краеведческий музей примет участие во всероссийской акции «День фронтовой собаки».

Фото: polzam.ru

Акция возникла по инициативе Музея Победы и Российского военно-исторического общества в 2017 году как напоминание о роли армейских собак в Великой Отечественной войне, сообщает портал Министерства культуры. 19 августа 1943 года армейская овчарка Дина стала участником подрыва вражеского эшелона. Она сбросила взрывчатку перед приближающимся немецким поездом, и сама осталась в живых. Это была первая успешная операция, не стоившая жизни животного.

Более 60 тысяч собак несли службу на фронтах Великой Отечественной войны. Они вывезли из-под обстрелов около 700 тысяч раненых, доставили свыше 3500 тонн боеприпасов и более 120 тысяч боевых донесений, проложили 8 тысяч километров телефонного провода, нашли 4 миллиона мин и фугасов, ценой своей жизни подорвали 300 танков. Во время Парада Победы в 1945 году по Красной площади в общей колонне войск шли проводники с фронтовыми собаками.

Фото: omskzdes.ru

После Великой Отечественной войны были выведены новые породы собак, способных выполнять сложные задания. С тех пор собаки помогают в обнаружении взрывчатых веществ, при поиске пропавших, в чрезвычайных ситуациях.

«День фронтовой собаки» в Краеведческом музее г. Барнаула начнётся 17 августа, во вторник, в 14:00.

В рамках акции пройдёт выступление студентов Алтайского техникума кинологии и предпринимательства и их четвероногих подопечных со специальной программой, а также состоится лекция историка Артура Кунгурова о роли служебных собак в Великой Отечественной войне. Историк расскажет о том, как пограничники и собаки победили немецкий полк у села Легедзино и как армейские собаки легендарного Келецкого полка прошлись по Красной площади во время первого Парада Победы. Детей ждёт мастер-класс по оригами. Вход свободный. «День фронтовой собаки» состоится по адресу: ул. Ползунова, 39, выставочный зал.