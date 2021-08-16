Дорога по Красному Текстильщику будет отремонтирована до середины сентября

Об этом сообщил глава города Барнаула Вячеслав Франк на встрече с жителями ТОС Локомотивного микрорайона.

Фото: «Вечерний Барнаул», Михаил Полубедов

В выездном совещании вместе с мэром города приняли участие депутат Государственной Думы РФ Даниил Бессарабов и депутат Барнаульской городской Думы Иван Нифонтов.

На улице Красный Текстильщик глава города и депутаты пообщались с жителями ТОС Локомотивного микрорайона.

Как сообщает пресс-служба администрации Барнаула, до середины сентября по программе ремонта дорог сельских и поселковых территорий будет отремонтирован участок от улицы Парашютной до жилого строения № 38. На площади около 400 кв. м предусмотрено основание из щебёночно-песчаной смеси с верхним слоем из асфальтобетона, обочины, водоотводной лоток.

«Порядка 40 млн рублей ежегодно направляем на ремонт дорог в частном секторе. Комфортная городская среда начинается там, где человек непосредственно проживает. Люди сами подсказывают, где и что необходимо сделать. Они направляют через ТОС, депутатов свои предложения для формирования программы», — прокомментировал глава города Барнаула Вячеслав Франк.

Дополнительно к ремонту дорожного участка по Красному Текстильщику после общения с жителями принято решение об обустройстве тротуара с водоотводным лотком от дома № 55 до пешеходного моста через Пивоварку. Уточняется, что главой города дано поручение проработать вопрос освещения подходных путей к пешеходному мосту, по которому дети ходят в школу.

Депутат Госдумы РФ Даниил Бессарабов подчеркнул, что по федеральным проектам городу выделяются средства, благодаря которым применяются меры по улучшению благоустройства и решению других вопросов жизнеобеспечения жителей частного сектора, поэтому встречи с населением играют особую роль.

«Важно встречаться и советоваться с людьми, на местах находить нужные варианты решений, затем всё предусмотреть и спросить за результат. В этом заключается депутатский контроль», — отметил Даниил Бессарабов.

Иван Нифонтов поддержал коллегу, подчеркнув, что органы власти решают немалую долю существующих проблем.