Хоббиты едут домой из-за угрозы нового локдауна

Пандемия коронавирусной инфекции не только внесла коррективы в график выхода новых фильмов, но и влияет на съёмочный процесс.

Фото: amazon.com

Сериал «Властелин колец» покидает Новую Зеландию и переезжает на родину автора саги, в Великобританию, сообщил телеграм-канал журнала «Кинорепортёр». Съёмки кинотрилогии «Властелин колец» и «Хоббит» проходили в Новой Зеландии, так что этот переезд можно по праву считать историческим событием. Съёмочная команда находится в поисках подходящих локаций и площадок, но пока точного места проведения съёмок нет.

Причина переезда довольно прозаична — пандемия. Когда в марте 2020 года Новая Зеландия, где уже началось производство сериала, закрыла границы, многие британские актёры оказались вдали от дома. Так как изоляция длилась почти два года и сейчас вновь остро стоит вопрос нового локдауна в Новой Зеландии, компания Amazon приняла решение перенести производство нового сезона в Великобританию, чтобы участники съёмочного процесса смогли воссоединиться с семьями и не расставались с ними надолго во время съёмок.

Тема расставания и воссоединения с любимыми людьми прослеживается как в жизни, так и в саге английского писателя, языковеда и переводчика Джона Рональда Руэла Толкиена. Его родители расстались на год, когда мать писателя вернулась из Южной Африки в Великобританию, где работал отец, а оказалось, что на всю жизнь. Оставшись без семьи, отец семейства заболел и скоропостижно умер в Южной Африке. Чтобы жениться на любимой девушке, Эдит Брэтт, Толкиену пришлось ждать три года, так как его опекун не одобрял ранние браки. От гибели на фронте во время Первой мировой войны Толкиена спасла окопная лихорадка. Почти два года врачи не могли поставить его на ноги. Впоследствии эта инфекция стала прообразом ранения хоббита Фродо моргульским клинком. С одной стороны хоббит никак не мог оправиться от ранения, а с другой — именно эта рана в сочетании с силой кольца Всевластья сделала его долгожителем.

Хоббита Бильбо Бэггинса Толкиен писал с себя. «Я и в самом деле хоббит во всем, кроме роста, — говорил он, — я люблю сады, деревья и немеханизированные фермы, курю трубку и предпочитаю хорошую простую пищу. Люблю узорчатые жилеты и обожаю грибы. Путешествую я тоже нечасто». С жены Эдит Толкиен списал бессмертную эльфийскую деву Лутиэн, полюбившую смертного человека Берена. Образ прекрасной эльфийки писатель придумал, глядя, как жена танцует среди зарослей болиголова! В конечном итоге Лутиэн настолько прочно стала ассоциироваться у Рональда с женой, что имена Берен и Лутиэн даже высекли на их могильном камне.