Известный барнаульский литератор проведёт творческий вечер

19 августа в 18:00 в библиотеке имени В.М. Башунова состоится творческий вечер барнаульского поэта Михаила Гундарина «Простые слова».
Он будет посвящён выходу одноимённой книги, куда вошли стихи более чем за 30 лет работы. Книгу, изданную на средства губернаторского гранта, на вечере можно будет приобрести и получить автограф автора.
Михаил Гундарин активно участвует в литературной и культурной жизни Барнаула с 80-х годов прошлого века. Он участвовал в выпуске независимых изданий, таких как альманахи «Город» и «Ликбез», был редактором журнала «Барнаул литературный», выпустил на Алтае более 10 книг стихов и прозы. Несколько лет назад Гундарин уехал в Москву, однако связи с городом не потерял — публикуется в местных изданиях, рецензирует книги местных авторов и т. д. В Москве Михаил Гундарин выступает прежде всего как литературный критик, в 2021 году в одном из столичных изданий у него вышла биографическая книга о писателе Евгении Попове.