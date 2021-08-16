Известный барнаульский литератор проведёт творческий вечер

19 августа в 18:00 в библиотеке имени В.М. Башунова состоится творческий вечер барнаульского поэта Михаила Гундарина «Простые слова».

Михаил Гундарин

Фото: личный архив Михаила Гударина

Он будет посвящён выходу одноимённой книги, куда вошли стихи более чем за 30 лет работы. Книгу, изданную на средства губернаторского гранта, на вечере можно будет приобрести и получить автограф автора.

Михаил Гундарин активно участвует в литературной и культурной жизни Барнаула с 80-х годов прошлого века. Он участвовал в выпуске независимых изданий, таких как альманахи «Город» и «Ликбез», был редактором журнала «Барнаул литературный», выпустил на Алтае более 10 книг стихов и прозы. Несколько лет назад Гундарин уехал в Москву, однако связи с городом не потерял — публикуется в местных изданиях, рецензирует книги местных авторов и т. д. В Москве Михаил Гундарин выступает прежде всего как литературный критик, в 2021 году в одном из столичных изданий у него вышла биографическая книга о писателе Евгении Попове.