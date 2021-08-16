Место упокоения Валерия Золотухина облагородили колыванским камнем

Захоронение легендарного уроженца Алтайского края стало настоящим мемориальным комплексом.

Фото: Министерство культуры Алтайского края

Валерий Золотухин ушёл из жизни в 2013 году. Согласно его воле народный артист был похоронен на малой родине в селе Быстрый Исток. В первые годы могила представляла собой земляной холм с деревянным крестом. По словам земляка Золотухина, жителя села Быстрый Исток Виталия Кирьянова, которые приводит Instagram Министерства культуры, за могилой регулярно ухаживают, но земляной холм — конструкция ненадёжная, его приходилось постоянно поправлять. Поэтому идея оформить место упокоения актёра колыванским камнем была воспринята с энтузиазмом, тем более что в 2021 году отмечают 80-летие Золотухина.

Колыванский камнерезный завод в лице генерального директора Андрея Михеева не только охотно откликнулся на просьбу, но и выразил готовность сделать и передать селу мемориальный комплекс из колыванского камня на условиях благотворительности.

Эскиз мемориального сооружения (повторяющий в том числе образ установленного деревянного креста) согласовывался заводом как с краевым Министерством культуры и администрацией района, так и с родственниками Валерия Золотухина.



Работы по подготовке места захоронения к установке памятника и по самой установке оплачивались вскладчину — так же, как когда-то строился храм в Быстром Истоке.

В этом помогли и депутаты — Даниил Бессарабов из Государственной Думы РФ и Сергей Лямин из краевого парламента, артисты и друзья Золотухина — Валерий Черняев из театра на Таганке и артисты Молодёжного театра, брат Владимир Золотухин и племянники Валерия Сергеевича. Работы по установке памятника выполнили жители села Сергей Лихачёв и Лев Борунов.



Теперь могила Золотухина представляет собой мемориальный комплекс из колыванского камня — сделанный надёжно и с любовью колыванскими мастерами, достойный памяти великого человека. Своё благословение всем, кто принимал участие в этом добром деле, передал сын Валерия Сергеевича, священник Денис Золотухин.

А заслуженный артист России, друг и коллега Золотухина Валерий Черняев отметил: «Памятник красивый и светлый, каким и был Валера».