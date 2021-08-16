Мужчина и 8-летний ребёнок погибли в ДТП на трассе Новосибирск — Барнаул. Ещё четверо в больнице

По данному факту сотрудники полиции проводят проверку.

Фото: Отделение пропаганды УГИБДД по Новосибирской области

Авария произошла 16 августа 2021 года в 00:15. Водитель на Great Wall ехал со стороны Новосибирска в сторону Барнаула, вылетел на встречку, где столкнулся с грузовым автомобилем Hino Ranger, а затем с попутным автомобилем Mercedes-Benz 1992 HR.





Фото: Отделение пропаганды УГИБДД по Новосибирской области

В результате происшествия на месте скончались водитель внедорожника, мужчина 1991 года рождения, и ребёнок 2013 года рождения — пассажир этой же машины.

В больницу с различными травмами доставили двух женщин, 1975 и 1983 года рождения, 17-летнюю девушку и 17-летнего парня. Все они являются пассажирами Great Wall, информирует «НГС.НОВОСТИ».