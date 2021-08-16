Почтальон Пилюлькин: до конца 2021 года Почта России начнёт доставлять лекарства

Уже к концу 2021 года Почта России планирует начать доставку лекарств. Об этом представители госкомпании рассказали ТАСС.

В мае 2021 года Росздравнадзор выдал Почте России разрешение на дистанционную розничную торговлю лекарственными препаратами. Документ позволяет компании отправлять их курьерами и оказывать услуги по доставке лекарственных препаратов фармацевтическим маркетплейсам и интернет-аптекам.

Для этого уже готова вся необходимая инфраструктура. Бессрочная лицензия даёт разрешение на оптовую торговлю, хранение и перевозку лекарственных препаратов. Для обработки будет использоваться логистический центр во Внуково. Со склада лекарства станут доставлять в аптеки, медучреждения и дистрибьюторам.

Параллельно Почта России создаёт сеть лицензированных сортировочных центров для хранения и обработки лекарств в каждом городе с населением свыше 500 тыс. человек, она готова доставлять и рецептурные препараты, технические возможности для этого есть.

Компания также развивает направление по онлайн-продаже вина. Старт проекта намечен на 1 января 2022 года. В настоящее время Почта России занимается подготовкой технологической части, куда входит сотрудничество с необходимыми информационными системами и подготовка удобного интернет-ресурса для клиентов. Компания ведёт переговоры с некоторыми производителями российских вин, но официально заявки на участие начнут принимать после принятия законопроекта. Эксперимент по онлайн-продаже вина планируется провести пока в Москве, Московской области и Мордовии.