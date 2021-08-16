Рассказываем, как морально подготовить ребенка к учебным будням

Возвращаться к учебе после летних каникул непросто и детям и родителям. Впереди всего две недели. Самое время настроиться на рабочий лад. Наши эксперты расскажут, как помочь дочкам и сыночкам быстрее адаптироваться к школьной жизни.

Дети особенно рады, если им предоставляют право самим выбрать вещи, необходимые для школы.

Фото: Алёна Бацунова

В семье Бацуновых семеро детей, трое из них – школьники. Все учатся хорошо и в школу идут с удовольствием.

– Софья в сентябре пойдет в третий класс. Настя в девятый, Никита – в седьмой класс. Для каждого из наших ребятишек предстоящий День знаний – яркое событие. Подготовку к школе мы уже провели: устроили совместный поход в магазин, где каждый выбрал для себя наиболее приятные глазу и удобные для письма тетрадки, ручки, карандаши. Гораздо интереснее все выбирать самому, тем более что детям принимать самостоятельные решения очень нравится, – рассказывает мама Алёна.

Еще один секрет умудренной опытом многодетной семьи: для успешной учебы ребенка необходимо формировать позитивный настрой к школе и учителям.

– У моих детей – замечательные педагоги. Очень ценю труд этих людей. Знаю его изнутри, поскольку моя мама долгие годы преподавала в школе математику. Огромные кипы тетрадок проверяла по ночам. Часами готовилась к урокам. Это титанический труд, который нужно уважать. Всегда говорю дома о школе только хорошее, мой настрой передается детям. Мы все с учителями на одной волне. И знания постигать в доброжелательной обстановке намного легче. Первое сентября после торжественных линеек мы традиционно отпразднуем совместным чаепитием с тортиком. А как без этого? Праздник, – констатирует Алёна Бацунова.

Интересно и с пользой

Эксперты согласны с мнением многодетной мамы. Методист Краевого кризисного центра для мужчин Юлия Боровинская рекомендует перед началом учебного года изменить режим дня ребенка.

– До учебы осталось две недели. Чтобыбез потрясений адаптироваться к учебным будням, – советует эксперт.

Важно, чтобы последние дни лета ребенок провел активно.

– Стремитесь встретить 1 сентября энергичными, бодрыми, полными сил, с богатым багажом впечатлений от поездок, путешествий, прогулок, отдыха. Именно для этого в последние недели лета нужно переключить внимание детей с компьютерных игр и гаджетов на активный, познавательный, эмоционально яркий отдых, – рекомендует Юлия Константиновна.

Водоворот разноплановых событий не даст скучать ребенку. Можно составить интересное и наполненное расписание и включить в него повторение школьных знаний, которые могли забыться, а также активные развлекательные походы в кино, скверы, парки аттракционов. Можно организовать встречи с друзьями или почитать любимые книжки.

Важный момент – организация рабочего места школьника и приобретение канцелярии для школы.

– Стол и стул для письма должны быть по росту ребенка. Позаботьтесь о хорошем освещении, в идеале свет должен поступать слева. Дети всегда особенно рады, если им предоставляют право самим выбрать вещи, необходимые для школы, которые будут нравиться именно им. Они будут благодарны вам за то, что вы считаетесь с их мнением, и будут очень рады пользоваться в школе той красивой ручкой и веселой тетрадкой, которая поднимает им настроение, – отмечает эксперт.

В Барнауле посетить занятия психолога по подготовке к школе совершено бесплатно мальчики могут в Краевом кризисном центре для мужчин с 16 по 27 августа с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00. Запись по телефону 55-12-88. В Краевом кризисном центре для женщин группы по подготовке к школе для девочек будут работать 19 августа в 18.00 и 26 августа в 16.00. Бесплатно, запись по телефону 34-22-55.

Уделите время дочке

Педагог со стажем Татьяна Бочарова убеждена, что многое в школьной адаптации ребенка зависит от его взаимоотношений с родителями.

Сегодня стремительное время, мы бежим, торопимся, не успеваем. Но при любой загруженности родителям очень важно постараться каждый день находить время для того, чтобы побыть наедине со своим ребенком. Если это малыш, посадить его на колени, расспросить о делах, не связанных с учебой.

А как учитель начальных классов в школе №89 отдельно остановилась на первоклассниках, у которых все только начинается:

– При поступлении ребенка в школу изменяется и отношение его к миру, меняется отношение взрослых к ребенку. Именно поэтому самым близким человеком, который способен помочь первокласснику в этот кризисный период, является родитель. Папам и мамам необходимо в этот период быть особенно внимательными и оказывать ему психологическую и педагогическую поддержку.

Всегда показывайте ребенку, что его любят таким, какой он есть, а не за его достижения. А главное, не старайтесь добиваться школьных успехов силой.