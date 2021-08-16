Со дня рождения Вильяма Озолина прошло 90 лет

В краевой библиотеке им. В.Я. Шишкова в рамках просветительского проекта «Открытая библиосреда» прошла музыкально-поэтическая программа, посвященная поэту Вильяму Озолину. Так вышло, что известный омский поэт, внук репрессированного латышского стрелка, который плавал матросом в низовьях Оби, участвовал в поисковых экспедициях геологов в горах Тянь-Шаня, работал журналистом на Ямале, последние годы жизни провел в Барнауле. И настолько влился в местную поэтическую среду, что теперь его все называют нашим, барнаульским.

Литературный театр библиотеки имени Шишкова представил постановку “Наш Вильям”, посвященную жизни и творчеству Вильяма Озолина.

Фото: Екатерина Пушкарская

Многогранно талантлив

В августе Вильяму Озолину могло бы исполниться 90 лет. Ушел из жизни он тоже в августе, в 1997 году в возрасте 66 лет. За его плечами был Литературный институт им. Горького, в Омске он работал на телевидении редактором последних известий, в омских газетах. Ездил с экспедицией на Памир, работал на Сахалине, ходил с рыбаками на Аляску. Вильям Янович – автор семи книг и стихотворных сборников. Так, в предисловии к первой книге Озолина «Окно на Север», изданной Западно-Сибирским книжным издательством в 1966 году, известный советский поэт Илья Сельвинский написал: «Я не могу отделить стихи Вильяма Озолина от его личности… Вильям – сплошная эмоция, сплошной темперамент. Вся его жизнь отдана чувствам. Таковы же его стихи… Все его творчество – это гимн жизни, песнь о природе, которая чудо, тост во имя отваги и мужества, ода могучим характерам его любимых сибиряков и дальневосточников».

По свидетельству людей, знавших поэта, Озолин был многогранно талантлив. Он профессионально читал свои и чужие стихи, а поэтические произведения Бунина, Сельвинского, Голодного были положены им на музыку и эти мелодии до сих пор знают в народе. Не случайно Озолина называли сибирским Окуджавой. К тому же он был самобытным художником, автором множества акварелей. Занимался он и изобретательством: на счету Вильяма Яновича несколько технических изобретений.

В 2003 году омский писатель Александр Лейфер издал книгу «Мой Вильям». В ней он не только рассказал о своем любимом поэте, но и попытался отразить творческую атмосферу той поры. «Дебют Озолина состоялся на излете благодатной поры, которую принято называть «оттепелью», – пишет он. – О Вильяме до сих пор спорят те, кто вполне хорошо к нему относился и относится. Не так давно такой спор даже нашел отражение в печати. Один из авторов, говоря об омских «шестидесятниках», причислил Озолина к диссидентам. Другой заявил, что такое утверждение ошибочно». Как вспоминал об Озолине латвийский поэт Роальд Добровенский: «У него был дар человеческого общения… Он оказывался центром наших сборищ без усилий. И негромок был его голос, незабываемо свой, другого такого не будет. Его гитара, доокуджавская и вполне своя же, незаемная. Его изумительные истории, шутки, артистизм – повыше сценического, возведение житейской прозы в ранг чего-то – из ряда вон».

«Наш Вильям»

В Барнауле Вильям Озолин вместе с семьей поселился в начале 1980-х годов. Примерно в это время с ним и познакомился поэт, публицист, основатель, издатель и главный редактор литературного фонда «Август» Валерий Тихонов.

“Лист осенний”, портрет Вильяма Озолина работы Юрия Лукашина.

– На тот момент в моей библиотеке была книга Вильяма Озолина «Воспоминания о себе», – рассказал Валерий Евгеньевич. – И вот однажды после занятий в литературном объединении «Родник», которые проходили в редакции газеты «Молодежь Алтая», мой товарищ Сергей Клюшников предложил познакомить меня с автором этой книги, Вильямом Озолиным. Так в феврале 1985 года состоялось наше знакомство. И дружбой с этим человеком я всегда очень дорожил. Несколько раз делал с ним интервью.

В одном из них Вильям Янович сказал: «Пишу. Издаваться не тороплюсь. Меня не деньги интересуют, а слава. Да-да, мне нужна слава! Но не шумная и не скандальная. Я хочу, чтобы обо мне говорили, что я – настоящий мастер. Вот я и не тороплюсь издаваться».

Вильяма Озолина, который к тому времени успел пожить в Омске, Чите, Иркутске, знали во всей Сибири и за ее пределами. Дружил со многими известными поэтами и писателями, в том числе и с Валентином Распутиным.

– В Шишковку, когда мы проводили вечер памяти поэта Станислава Яненко, из числа старших писателей пришел только Вильям Озолин, – вспоминает Валерий Тихонов. – Помню, потом мы все не могли разойтись и сидели во дворе на лавочке, где Вильям Янович читал стихи, а мы ему аплодировали – настолько он нас впечатлил. На презентацию книги стихов Бориса Капустина, опять из старшей когорты пришли лишь Озолин и Юдалевич. Потому что им было интересно быть частью литературного процесса, находиться в курсе происходящего. Кстати, когда я работал редактором в журнале «Барнаул», то в третьем номере мы разместили подборку стихов Озолина, которую украсили прекрасным портретом Вильяма Яновича работы Юрия Лукашина под названием «Лист осенний». В нем художник попытался отразить внутренний мир поэта.

В литературно-музыкальной части программы в исполнении артистов литературного театра Шишковки была представлена постановка «Наш Вильям», в рамках которой прозвучали строчки поэта, его воспоминания о жизни, о матросских путешествиях.