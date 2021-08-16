У барнаульского аэропорта появился инвестор

13 августа в правительстве Алтайского края обсудили перспективы развития главной воздушной гавани региона.

Фото: altairegion22.ru

Как сообщает официальный сайт края, ещё в феврале 2020 года на заседании правительства Алтайского края было решено поддержать инвестиционное предложение компании «Новапорт Холдинг» (совладельца авиапредприятия «Алтай») по созданию нового аэровокзального комплекса. Для этого «Новапорт Холдинг» приобретает дополнительные акции предприятия (до 75% минус одна акция), выпущенные путём проведения дополнительной эмиссии. При этом Алтайский край оставляет за собой блокирующий пакет акций (25% плюс одна акция).

С тех пор шли согласования и трудные переговоры о размере сделки. Между тем ещё в начале этого года руководство «Новапорта» рассчитывало начать строительство нового терминала в аэропорту Барнаула уже в 2021 году и планировало вложить в этот проект не менее 3 млрд рублей. Однако начало работ было связано с приобретением контрольного пакета акций, что отвечало интересам инвестора.

На совещании в краевом правительстве под председательством губернатора Виктора Томенко гендиректор компании «Новапорт Холдинг» Сергей Рудаков подтвердил, что намерения потенциального инвестора остаются в силе.

Как стало известно, уже ведётся проектирование нового терминала, чтобы к моменту решения всех юридических вопросов проектная документация была подготовлена. Это позволило бы начать без проволочек строительные работы в барнаульском аэропорту. По предварительным данным, их начало запланировано на 2023 год, а общий объём средств, необходимых для осуществления проекта, оценивается в 3 млрд рублей.

По словам зампредседателя правительства края Александр Климина, за два последних года были разработаны проекты инвестиционного и акционерного соглашений, договор купли-продажи. В ФАС России получено положительное решение по предстоящей сделке. Были устранены разного рода противоречия, вызывавшие сомнения других контролирующих органов.

До ноября планируется завершить конкурсные процедуры по выбору специальной организации и провести оценку рыночной стоимости акций авиапредприятия «Алтай». Это позволит оценить в полном объёме масштабы сделки, получившей принципиальное одобрение краевой власти, и заключить предусмотренные соглашения. Одновременно компания «Новапорт Холдинг» готова предоставить авиапредприятию заёмные средства для выполнения проектно-изыскательских работ строительства нового аэровокзала и реконструкции аэродромного комплекса.

Разработка проектной документации и её согласование в Главгосэкспертизе должны завершиться к 2023 году. Кроме того, стороны обсудили возможность реконструкции взлётно-посадочной полосы в рамках проекта комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период 2025–2030 годов.