В Барнауле реконструируют тепловые сети

Сибирская генерирующая компания реализует в Барнауле проект «Большая стройка СГК». В 2021 году в краевой столице планируют заменить 29 км теплосетей на 59 участках. На 24 из них увеличивается диаметр трубопровода с перспективой подключения к теплоснабжению строящихся жилых кварталов.

Замена теплосети с увеличением диаметра трубы на ул. Чкалова, 89.

Фото: Андрей Чурилов

Социальная ответственность

Объезд участков реконструкции совпал с проливным дождем, поэтому начало раскопа на перекрестке улиц Папанинцев и Ядринцева напоминал мини-водопад: стоковые воды сюда добираются чуть ли не с вокзала. Поскольку почва тут рыхлая, бурный поток воды несет песочную взвесь вдоль вскрытого канала теплосети дальше вниз, не позволяя людям приступить к демонтажу трубопровода.

– Этот участок разбит на две части, навстречу друг другу с улицы Ядринцева к Папанинцев идут две подрядные организации – ООО «РГС» и ООО «СТЭК», – рассказал директор Барнаульской теплосетевой компании Александр Гросс. – Общая длина теплосети составляет 805 метров, сейчас здесь лежит трубопровод диаметром 300 мм, будем менять на 500 мм. Район активно застраивается новыми жилыми кварталами, увеличение диаметра запланировано для того, чтобы в будущем 17-й микрорайон имел хорошие параметры теплоснабжения и возможность подключения новостроек в тепловому ресурсу. Срок службы трубы, лежащей в земле, составляет 29 лет, сеть обеспечивает теплом 44 многоквартирных дома, три школы и детский сад – всего около 12 тысяч жителей. Сроки окончания полного комплекса работ – 30 октября, но в металле сеть будет готова к 15 сентября, чтобы была возможность подачи тепла жителям микрорайона. Общая стоимость реконструкции составит порядка 90 млн руб.

Технический директор компании «СТЭК» Валерий Хворов не сомневается в том, что ремонт завершится в срок, даже несмотря на дождливую погоду.

– При выпадении осадков люди не могут работать в теплотрассе из-за специфического уклона и песчаного грунта, – отметил подрядчик. – Но технике это нисколько не мешает. К тому же, как только установится сухая погода, усилим участок людьми из других бригад, добавим техники. Работаем в летнюю пору ремонта без выходных, по 12 часов в день, при необходимости можем рабочее время и увеличить. Ситуация для подрядных организаций в этом году сложилась непростая: в два раза подорожал металл, в полтора раза – услуги транспорта и дорожно-восстановительные работы. Но объект мы не бросим, контракт выполним, хотя пока работаем в убыток.

Стоит отметить, что и на этом, и на других раскопах ведется постоянный депутатский контроль.

– На каждый объект мы составляем чек-листы: фотографируем, следим за сроками ремонта и качеством его выполнения, а также благоустройством, – подчеркнул депутат БГД Вячеслав Перерядов. – Главное, чтобы после важной для социальных объектов и населения микрорайона работы благоустройство проводилось на высоком уровне. Дорожное полотно также должно быть восстановлено с нормальным качеством, поскольку автомобильное движение здесь весьма оживленное.

Ремонтная кампания СГК в 2021 году 1,3 млрд руб. вложено средств 29 км теплосетей переложено на 59 участках 22 ЦТП – замена насосов 25 ЦТП – реконструкция строительной части

Новый подход к ремонту

Второй участок реконструкции находится на ул. Чкалова, 89. Ремонт здесь практически завершен, в течение недели подрядная организация ООО «Фортуна» закончит работу в металле. От сети запитаны школа, два детских сада, восемь МКД, в которых проживает 2,5 тыс. человек. Участки сети, которые реконструируют, старые – 50 и 34 года, их решено заменить также на больший диаметр, поскольку микрорайон стремительно застраивается.

– Протяженность теплосети – 616 метров, из 35 млн руб. общей стоимости работ на восстановление благоустройства запланировано почти 7 млн руб. – отметил Александр Гросс. – Предстоит заасфальтировать 1404 кв. м дороги, восстановить 100 кв. м газона. Дорога здесь будет перекрыта с 18 по 22 августа, уже есть распоряжение главы города. Поскольку этот участок был заасфальтирован в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», восстановлению полотна уделяем особое внимание. Все будет проводиться по тем же технологиям. Кроме того, восстановим светофорный объект возле школы и ограждение, чтобы обеспечить безопасность детей.

По словам Александра Гросса, в 2021 году несколько объектов капремонта теплосетей приходится на участки дорог, ранее отремонтированных по нацпроекту. Дело не в отсутствии синхронизации с дорожными службами, есть ряд объективных причин, одна из них – более ранние сроки начала работ у дорожников.

– 2021 год в какой-то части стал для СГК особенным: реконструкцию сетей с увеличением диаметра мы производили и раньше, в этом году финансы на это направление значительно увеличены, – отметил Александр Гросс. – По контуру ТЭЦ-3 впервые проведена раздельная опрессовка по тепломагистралям, и это себя оправдало. Во-первых, она прошла более качественно, во-вторых, это позволило сократить с 21 до 14 дней отключения потребителей от горячей воды. В отношении восстановления благоустройства после капремонта мы также пришли к определенным выводам. Необходимо продумать возможность создания отдельного подразделения, которое будет восстанавливать дорожное полотно, сделанное по нацпроекту и поврежденное в ходе раскопов. При этом будет соблюдаться положенная технология, и с больших участков работ не будут сниматься бригады.