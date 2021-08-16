Рассказываем подробности разборки со стрельбой на почве ревности

Инцидент произошёл 15 августа 2021 года. О нём рассказала в социальных сетях жена пострадавшего.

Фото: istockphoto

Женщина сообщила, что её супруг является фитнес-тренером. Одна из клиенток брала у него персональные тренировки. Вскоре женщина сообщила об изменах мужа жительнице Барнаула.

По словам автора истории, проблемы неверности супруги решили, но вскоре её мужу стали поступать угрозы от ревнивца, который обещал, что приедет и застрелит его.

15 августа 2021 года ревнивый житель Барнаула выполнил свою угрозу. На Просторной, 135 он выстрелил в оппонента, когда тот был с маленьким сыном. Ребёнок не пострадал, а вот мужчина получил две пули. Его увезла скорая.

Рассказчица сообщила, что стрелявшего задержали. Она надеется, что ревнивец понесёт наказание.