В барнаульском доме на Молодёжной, 37 идут аварийно-восстановительные работы

Там уже демонтировали повреждённую перегородку между квартирами № 59 и 78, утеплитель и инженерные коммуникации в чердачном помещении, а также завезли пиломатериал для раскрепления стропильной системы на период замены плит перекрытия.

Газ и электричество есть во всех квартирах, кроме пострадавших.

Жильцы квартиры № 78 на период выполнения работ своё имущество забрали. Собственникам квартиры № 59 дали доступ к имуществу. Им всего лишь нужно согласовывать временные ограничения по посещению квартиры.

Напомним, 28 июля 2021 года в квартире № 78 по адресу: улица Молодёжная, 37 (подъезд № 4) в Барнауле в 8:55 произошёл хлопок бытового газа. В результате взрыва в квартире повреждены балкон, межкомнатная и наружная стены, пострадали два человека.

Администрация призывает барнаульцев соблюдать правила пользования газом в быту.