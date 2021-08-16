В поселке Лесном приступили к работам по повышению качества водоснабжения

Заместитель главы Барнаула по городскому хозяйству Сергей Пашковский провел в поселке Лесном выездное совещание. В нем приняли участие глава администрации Индустриального района Сергей Татьянин, глава Власихинской сельской администрации Денис Пачковских, генеральный директор «Росводоканал Барнаул» Андрей Полюго, представители депутатского корпуса Барнаульской городской Думы и подрядной организации.

На обновленной скважине будет установлен более мощный насос, что позволит устранить перебои в водоснабжении поселка.

Фото: barnaul.org

Поселок Лесной образован в окрестностях Барнаула в начале 50-х годов прошлого века. В настоящее время входит в городской округ и насчитывает порядка 700 домовладений, в которых проживают около 2 тысяч человек. Водоснабжение поселка осуществляется от артезианского водозабора. Обслуживанием водозабора и разводящих сетей занимается барнаульский водоканал по договорам аренды. Артезианский водозабор работает на полную мощность, но в весенне-летний период, когда увеличивается расход воды на полив приусадебных участков и другие хозяйственные нужды, от жителей поступали жалобы на низкое давление в водопроводных сетях. Работы на водопроводе поселка администрация города и барнаульский водоканал запланировали еще в прошлом году.

Как рассказал заместитель председателя Барнаульской городской Думы Сергей Струченко, проблема водоснабжения поселка Лесного хорошо известна депутатам.

– Мы получаем обращения жителей. Администрациями города, района и водоканалом совместно было принято решение о капитальном ремонте существующей скважины с последующим обустройством нового резервуара для воды. В рамках муниципальной программы было увеличено бюджетное финансирование. Эта проблема хотя и локальная, но касается не одной сотни людей, – отметил депутат.

В июне текущего года для нормализации водоснабжения в жилых домах водоканал проложил второй ввод водопровода от артезианского водозабора до разводящих сетей поселка. Для соблюдения требований и нормативов качества воды по органолептическим и микробиологическим показателям проводятся регулярные профилактические работы по промывке водонапорной башни, прокачке артезианских скважин и промывке разводящих сетей поселка.

По словам Сергея Пашковского, мероприятия по улучшению водоснабжения, предусмотренные муниципальной программой «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа – города Барнаула на 2017 – 2025 годы», ведутся с 2019 года.

– Сейчас, в рамках муниципального контракта, подрядная организация монтирует резервуары чистой воды. Работы рассчитаны на два года, на них из бюджета города выделен 61 млн руб. Чтобы запитать эти резервуары, мощности действующей скважины недостаточно. Барнаульский водоканал ведет капитальный ремонт не действующей в настоящее время скважины, чтобы увеличить объем поступающей воды. Предприятие выделило на эти работы 5,5 млн руб. Администрация города в этом году направит 4 млн руб. на ремонт водонапорной башни, – рассказал заместитель главы.

Гендиректор водоканала Андрей Полюго доложил, что к работам приступили 6 августа. Контракт заключен сроком на полтора месяца, с учетом времени на приемку объекта и подписание всех документов. По факту работы будут длиться две-три недели. На обновленной скважине будет установлен более мощный насос, который существенно увеличит производительность и позволит исключить перебои в водоснабжении поселка.

– Специалисты и техническое руководство нашего предприятия осуществляют технологический контроль всего хода строительно-монтажных работ. Неудобств от проводимых работ жители не почувствуют. Для подключения скважины к системе водоснабжения воду отключат всего на несколько часов в ночное время, заранее предупредив жителей, – подчеркнул руководитель водоканала.