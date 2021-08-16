Водителей, которые везли пассажиров вне салона в Барнауле, оштрафовали

Им предстоит заплатить штраф по 1 тысяче рублей.

Администраторам интернет-сообщества «Инцидент Барнаул» в Telegram в Госавтоинспекции города рассказали, что 18-летнему водителю, который был за рулём Lexus LX 570, ехал по Власихинской в сторону Попова и вёз двух девушек на подножке, за нарушение ПДД РФ вынесли административный штраф.

19-летний водитель на BMW X6 ехал за «Лексусом». Его привлекли к административной ответственности по ст. 12.6 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации за перевозку пассажира, не пристёгнутого ремнём безопасности (девушка стояла в салоне автомобиля, высунувшись в люк). Ему также придётся заплатить штраф.