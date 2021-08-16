У барнаульской школы появится современный стадион

Глава города Барнаула Вячеслав Франк посетил среднюю общеобразовательную школу № 37.

Фото: «Вечерний Барнаул», Михаил Полубедов



В мероприятии также приняли участие депутат Госдумы РФ Даниил Бессарабов и депутат Барнаульской гордумы Иван Нифонтов.

Родителей учащихся школы № 37 и жителей ближайших домов беспокоит состояние школьного стадиона. По словам депутата БГД Ивана Нифонтова, запланированный в этом году ремонт спортивного объекта на территории школы сорвался по вине нерадивого подрядчика и в силу обстоятельств, связанных с удорожанием стройматериалов. После обсуждения этого вопроса было принято решение увеличить финансирование реконструкции объекта до 6,5 млн рублей.

«Средства будут выделены из городского бюджета, и к концу сентября стадион будет реконструирован. Кроме обновления беговой дорожки на самом поле планируется установить спортивные тренажёры, малые архитектурные формы, выполнить благоустройство», — заверил глава города Барнаула Вячеслав Франк.



Также к новому учебному году будет заменено асфальтовое покрытие на входе в школу. Кроме этого в планах на следующие годы обновление асфальта вокруг всего учебного заведения, ремонт цокольной части здания, замена оставшихся деревянных окон на пластиковые.











