Жительница Барнаула хотела арендовать квартиру в Геленджике, но стала жертвой мошенников

19-летняя девушка лишилась 7 тысяч рублей.

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Она обратилась в полицию, где рассказала, что на сайте бесплатных объявлений нашла сообщение о сдаче квартиры в аренду в Краснодарском крае. Девушка позвонила по указанному номеру, который, как впоследствии выяснили правоохранители, зарегистрирован в Самарской области. В ходе разговора арендодатель представился Вадимом и пояснил, что для бронирования квартиры необходимо внести предоплату — 7 тысяч рублей. Потерпевшая перевела всю сумму на указанный номер, однако после совершения транзакции мужчина перестал отвечать на сообщения, заблокировал номер телефона и удалил объявление, пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Во избежание мошенничества со стороны лиц, которые на самом деле не являются законными владельцами недвижимости, прежде чем осуществить предоплату арендодателю, попросите его предъявить оригиналы правоустанавливающих документов на это жилое помещение.