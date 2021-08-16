Жителям Алтайского края ответят на вопросы о новых выплатах семьям

25 августа 2021 года в Instagram-аккаунте Отделения Пенсионного фонда России по Алтайскому краю пройдёт прямой эфир по вопросам новых выплат семьям. На вопросы будут отвечать начальник отдела социальных выплат Яна Позднякова и главный специалист, эксперт группы по взаимодействию со средствами массовой информации Кира Собко.

В пресс-службе региона напомнили, что 1 июля 2021 года в России начали принимать заявления на новые ежемесячные пособия для одиноких родителей и женщин, вставших на учёт в ранние сроки беременности. С начала августа Пенсионный фонд перечисляет деньги семьям.

В официальные аккаунты отделения в социальных сетях продолжают поступать вопросы, связанные с оформлением выплат. В ходе прямого эфира эксперты ответят на самые распространённые из них, напомнят о принципах расчёта дохода семьи и о периоде, за который учитывают доход. Также специалисты подробно расскажут о комплексной оценке нуждаемости и применении правила нулевого дохода, на конкретных примерах разберут возможные причины отказов в выплате и разъяснят порядок повторного обращения с заявлением, сообщили в ведомстве.

Начало прямого эфира запланировано на 11 часов.